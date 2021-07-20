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https://ria.ru/20210720/merkel-1742061879.html
Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети
Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети - РИА Новости, 20.07.2021
Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети
Многие люди в ФРГ не получили предупреждение о наводнении по телефону из-за сбоя в работе мобильных сетей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пострадавшем от... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:33
2021-07-20T16:57
наводнение в германии
армин лашет
ангела меркель
германия
берлин (город)
в мире
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Многие люди в ФРГ не получили предупреждение о наводнении по телефону из-за сбоя в работе мобильных сетей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пострадавшем от наводнения городе Бад-Мюнстерайфель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны."Система оповещения по СМС.., которую мы используем для информирования авиапассажиров, не работает при отказе системы мобильных сетей. Тогда нет возможности делать предупреждение по СМС. И это (отказ систем - ред.) происходило быстро", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о причинах отсутствия СМС-предупреждений о надвигающейся катастрофе.Канцлер добавила, что в среду в Берлине будет представлена программа помощи пострадавшим регионам, будет сделано все, чтобы помощь "пошла как можно скорее", однако "проблемы таким образом не будут, конечно, решены". Что касается поврежденной федеральной инфраструктуры - участков железной дороги, мостов, - то ее восстановление "не является вопросом месяцев", сказала Меркель."Если вы посмотрите, какое количество одних только мостов тут разрушено, то это займет больше времени, чем пара месяцев", - сказала Меркель.Она вновь выразила соболезнования родным жертв наводнения, пообещала приложить все силы для розыска пропавших без вести. Масштабы бедствия "превысили наши представления", добавила канцлер.Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Она обсудила сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии.В минувшее воскресенье Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.
https://ria.ru/20210719/navodneniya-1741839829.html
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наводнение в германии, армин лашет, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире
16:33 20.07.2021 (обновлено: 16:57 20.07.2021)
 
Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети

Канцлер Германии Меркель: многие не получили предупреждение о наводнении из-за сбоя сотовых сетей

© AP Photo / Michael ProbstПоврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия
Поврежденный замок (слева) в Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Michael Probst
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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Многие люди в ФРГ не получили предупреждение о наводнении по телефону из-за сбоя в работе мобильных сетей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пострадавшем от наводнения городе Бад-Мюнстерайфель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны.
"Система оповещения по СМС.., которую мы используем для информирования авиапассажиров, не работает при отказе системы мобильных сетей. Тогда нет возможности делать предупреждение по СМС. И это (отказ систем - ред.) происходило быстро", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о причинах отсутствия СМС-предупреждений о надвигающейся катастрофе.
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Канцлер добавила, что в среду в Берлине будет представлена программа помощи пострадавшим регионам, будет сделано все, чтобы помощь "пошла как можно скорее", однако "проблемы таким образом не будут, конечно, решены". Что касается поврежденной федеральной инфраструктуры - участков железной дороги, мостов, - то ее восстановление "не является вопросом месяцев", сказала Меркель.
"Если вы посмотрите, какое количество одних только мостов тут разрушено, то это займет больше времени, чем пара месяцев", - сказала Меркель.
Она вновь выразила соболезнования родным жертв наводнения, пообещала приложить все силы для розыска пропавших без вести. Масштабы бедствия "превысили наши представления", добавила канцлер.
Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Она обсудила сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии.
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В минувшее воскресенье Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.
В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.
Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.
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