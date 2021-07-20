https://ria.ru/20210720/merkel-1742061879.html

Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети

Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети - РИА Новости, 20.07.2021

Меркель заявила, что многие не получили СМС о бедствии из-за сбоя Сети

Многие люди в ФРГ не получили предупреждение о наводнении по телефону из-за сбоя в работе мобильных сетей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пострадавшем от... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:33

2021-07-20T16:33

2021-07-20T16:57

наводнение в германии

армин лашет

ангела меркель

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/13/1741832292_0:263:2707:1786_1920x0_80_0_0_3ca6cd2a07aa27b4c62fc818e9ea17f7.jpg

БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Многие люди в ФРГ не получили предупреждение о наводнении по телефону из-за сбоя в работе мобильных сетей, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в пострадавшем от наводнения городе Бад-Мюнстерайфель в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны."Система оповещения по СМС.., которую мы используем для информирования авиапассажиров, не работает при отказе системы мобильных сетей. Тогда нет возможности делать предупреждение по СМС. И это (отказ систем - ред.) происходило быстро", - сказала Меркель, отвечая на вопрос о причинах отсутствия СМС-предупреждений о надвигающейся катастрофе.Канцлер добавила, что в среду в Берлине будет представлена программа помощи пострадавшим регионам, будет сделано все, чтобы помощь "пошла как можно скорее", однако "проблемы таким образом не будут, конечно, решены". Что касается поврежденной федеральной инфраструктуры - участков железной дороги, мостов, - то ее восстановление "не является вопросом месяцев", сказала Меркель."Если вы посмотрите, какое количество одних только мостов тут разрушено, то это займет больше времени, чем пара месяцев", - сказала Меркель.Она вновь выразила соболезнования родным жертв наводнения, пообещала приложить все силы для розыска пропавших без вести. Масштабы бедствия "превысили наши представления", добавила канцлер.Ранее во вторник Меркель прибыла в Бад-Мюнстерайфель в сопровождении премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Армина Лашета. Она обсудила сложившуюся ситуацию с представителями местных властей, спасателями и местными жителями. Бад-Мюнстерайфель входит в округ Ойскирхен, который наиболее сильно пострадал от разгула стихии.В минувшее воскресенье Меркель посетила пострадавшие от наводнения районы в федеральной земле Рейнланд-Пфальц.В результате проливных дождей на западе ФРГ на прошлой неделе началось наводнение. Наиболее пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц. В минтрансе ФРГ заявили, что убытки от бедствия на данный момент превышают два миллиарда евро, большая часть - это стоимость поврежденных железнодорожных путей.Ранее немецкие СМИ сообщили, что первые признаки наводнения в Германии уже были зафиксированы спутниками девятью днями ранее. За четыре дня до катастрофы Европейская система предупреждения о наводнениях (Efas) сообщила правительствам ФРГ и Бельгии о подъеме воды на Рейне и Маасе. За 24 часа до трагедии немецким властям было почти точно предсказано, какие районы будут затронуты наводнением, в том числе районы на реке Ар (округ Арвейлер, где число погибших превысило на данный момент 160). В кабмине ФРГ в понедельник заявили о том, что инструменты предупреждения о катастрофах сработали в стране в ходе наводнений.

https://ria.ru/20210719/navodneniya-1741839829.html

https://ria.ru/20210720/kantsler-1741922367.html

https://ria.ru/20210719/navodnenie-1741897977.html

германия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, армин лашет, ангела меркель, германия, берлин (город), в мире