https://ria.ru/20210720/mat-1741977473.html

СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы

СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы - РИА Новости, 20.07.2021

СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы

Информация, ранее размещенная в ряде СМИ о девочке из Бурятии, которой мать якобы отрезала пальцы в воспитательных целях, не соответствует действительности,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:12

2021-07-20T10:12

2021-07-20T10:12

следственный комитет россии (ск рф)

улан-удэ

тункинский район

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Информация, ранее размещенная в ряде СМИ о девочке из Бурятии, которой мать якобы отрезала пальцы в воспитательных целях, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в региональном главке СК.Ранее в местных СМИ появилась информация, что мать восьмилетней девочки якобы хотела припугнуть ребенка и отрезала ей пальцы. В материале утверждается, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. При этом описывается, что женщина попросила принести "едовой" нож одну из сестер. Также говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что ранение она получила на улице.В региональном министерстве соцзащиты РИА Новости сообщили о начале проверки в отношении семьи."Сейчас двух детей изъяли. Они в реабилитационном центре. Девочку после больницы поместят туда же. В отношении семьи органы опеки организовали проверку", - сказал собеседник агентства.По информации ведомства, трое детей жили в семье дяди под опекой в Улан-Удэ, хотя сама семья из Тункинского района республики. Их мать лишили родительских прав несколько лет назад. Женщина, о которой пишут, является его супругой, но не матерью детей. В семье дяди при этом есть два своих ребенка, один из которых совершеннолетний.

https://ria.ru/20210719/frantsiya-1741854476.html

улан-удэ

тункинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), улан-удэ, тункинский район, происшествия