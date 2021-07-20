СК опроверг данные о том, что в Бурятии мать отрезала дочке пальцы
СК опроверг информацию СМИ о том, что в Бурятии мать отрезала восьмилетней дочке пальцы
КРАСНОЯРСК, 20 июл - РИА Новости. Информация, ранее размещенная в ряде СМИ о девочке из Бурятии, которой мать якобы отрезала пальцы в воспитательных целях, не соответствует действительности, заявили РИА Новости в региональном главке СК.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что мать восьмилетней девочки якобы хотела припугнуть ребенка и отрезала ей пальцы. В материале утверждается, что девочка в палате рассказала, что мать целенаправленно рубила ей пальцы. При этом описывается, что женщина попросила принести "едовой" нож одну из сестер. Также говорится, что женщина якобы наказала ребенку говорить, что ранение она получила на улице.
"Сообщение из больницы поступило по поводу повреждения у девочки. По поводу того, что пальцы отрезаны – информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца. Пока разбираемся", - говорится в сообщении.
В региональном министерстве соцзащиты РИА Новости сообщили о начале проверки в отношении семьи.
"Сейчас двух детей изъяли. Они в реабилитационном центре. Девочку после больницы поместят туда же. В отношении семьи органы опеки организовали проверку", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, трое детей жили в семье дяди под опекой в Улан-Удэ, хотя сама семья из Тункинского района республики. Их мать лишили родительских прав несколько лет назад. Женщина, о которой пишут, является его супругой, но не матерью детей. В семье дяди при этом есть два своих ребенка, один из которых совершеннолетний.