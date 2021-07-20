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Свердловский губернатор попросил мэров отдать машины администраций врачам
Свердловский губернатор попросил мэров отдать машины администраций врачам - РИА Новости, 20.07.2021
Свердловский губернатор попросил мэров отдать машины администраций врачам
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными коронавирусом. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T23:04
2021-07-20T23:04
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
евгений куйвашев
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными коронавирусом.Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил 24 автомобиля администрации города на перевозку врачей и медсестер к больным коронавирусной инфекцией."Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь", - написал губернатор в Instagram.
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россия, здоровье - общество, евгений куйвашев, свердловская область
23:04 20.07.2021
 
Свердловский губернатор попросил мэров отдать машины администраций врачам

Свердловский губернатор Куйвашев попросил мэров отдать машины администраций врачам

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГубернатор Свердловской области Евгений Куйвашев
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 июл – РИА Новости. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев попросил мэров отдать автомобили администраций врачам, работающим с больными коронавирусом.
Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов направил 24 автомобиля администрации города на перевозку врачей и медсестер к больным коронавирусной инфекцией.
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"Ситуация с пандемией пока не улучшается, заболевших очень много, и своих ресурсов у больниц не хватает. Участковые без транспорта физически не успевают на все вызовы. Я решил поддержать инициативу и отдать часть машин правительства Свердловской области больницам. В прошлом году, когда ситуация с ковидом тоже была непростой, я обратился к мэрам с просьбой отдать часть машин администраций медикам. Многие тогда пошли навстречу. И вот я снова прошу глав наших городов об этом. Больницам необходима помощь", - написал губернатор в Instagram.
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоЕвгений КуйвашевСвердловская область
 
 
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