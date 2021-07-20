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Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов - РИА Новости, 20.07.2021
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:05
2021-07-20T19:09
"аврора"
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
технологии
макс-2021
денис мантуров
sukhoi superjet
авиация
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости/Прайм. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" и 8 - "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 - востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", - передала пресс-служба ведомства слова министра."По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", - отметил Мантуров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
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"аврора", россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, технологии, макс-2021, денис мантуров, sukhoi superjet, авиация, экономика
19:05 20.07.2021 (обновлено: 19:09 20.07.2021)
 
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202
Президент РФ Владимир Путин и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (справа) на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-202 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости/Прайм. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" и 8 - "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
"Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 - востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", - передала пресс-служба ведомства слова министра.
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"По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", - отметил Мантуров.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
 
"Аврора"РоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)МоскваТехнологииМАКС-2021Денис МантуровSukhoi SuperjetАвиацияЭкономика
 
 
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