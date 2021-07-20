https://ria.ru/20210720/manturov-1742095560.html
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов - РИА Новости, 20.07.2021
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T19:05
2021-07-20T19:05
2021-07-20T19:09
"аврора"
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
москва
технологии
макс-2021
денис мантуров
sukhoi superjet
авиация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742054091_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_e0263e59e1e7812e1df579981fddf0be.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости/Прайм. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" и 8 - "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 - востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", - передала пресс-служба ведомства слова министра."По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", - отметил Мантуров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.
https://ria.ru/20210720/checkmate-1742088377.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742054091_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5942de73e56426d089314baa890b1480.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"аврора", россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, технологии, макс-2021, денис мантуров, sukhoi superjet, авиация, экономика
19:05 20.07.2021 (обновлено: 19:09 20.07.2021)
Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов
Глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов