https://ria.ru/20210720/manturov-1742095560.html

Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов

Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов - РИА Новости, 20.07.2021

Мантуров рассказал о подписанных договорах на поставку самолетов

Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:05

2021-07-20T19:05

2021-07-20T19:09

"аврора"

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

москва

технологии

макс-2021

денис мантуров

sukhoi superjet

авиация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742054091_0:0:3034:1706_1920x0_80_0_0_e0263e59e1e7812e1df579981fddf0be.jpg

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл - РИА Новости/Прайм. Твердый контракт на поставку 15 SSJ100 авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") и меморандумы на поставку 25 таких самолетов Red Wings, 10 - "Азимуту" и 8 - "Авроре" подписаны на МАКС-2021, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров."Подписанные сегодня соглашения на передачу "Суперджетов", включая твёрдый контракт на поставку 15 самолётов для авиакомпании "Россия" и меморандумы на поставку 25 самолетов с Red Wings, 10 - с "Азимут" и 8 – с ГТЛК и "Авророй", подтверждают, что SSJ100 - востребованная машина. Парк гражданских воздушных судов в российских авиакомпаниях обновляется, и правильно, что это происходит за счёт лайнеров отечественного производства", - передала пресс-служба ведомства слова министра."По данным опроса ВЦИОМ, среди пассажиров сейчас есть очевидный запрос на расширение маршрутной сети по России в обход Москвы, и именно SSJ-100, с его характеристиками, может закрыть эту потребность", - отметил Мантуров.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/checkmate-1742088377.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"аврора", россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), москва, технологии, макс-2021, денис мантуров, sukhoi superjet, авиация, экономика