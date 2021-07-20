https://ria.ru/20210720/mali-1742078034.html

Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения

Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения - РИА Новости, 20.07.2021

Временный президент Мали рассказал о самочувствии после покушения

Временный президент Мали Ассими Гоита заявил после неудавшегося нападения, что чувствует себя хорошо. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:38

2021-07-20T17:38

2021-07-20T17:38

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Временный президент Мали Ассими Гоита заявил после неудавшегося нападения, что чувствует себя хорошо.Видеозапись с речью президента выложил малийский телеканал ORTM."Все хорошо, не стоит беспокоиться... Когда ты лидер, всегда есть недовольные, есть люди, которые в любой момент могут захотеть предпринять действия, чтобы подорвать стабильность", - сказал Гоита.Он при этом подчеркнул, что произошедшее носило "единичный" характер.Ранее малийский военный источник сообщил РИА Новости, что два человека, планировавших совершить покушение на временного президента Мали, задержаны.Ранее власти Мали подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту в мечети. Атаковавший обезврежен.Агентство Франс Пресс сообщало, что покушение на президента переходного периода было совершено во вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека. Источник агентства сообщил, что президент не пострадал.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоитой взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоиту президентом переходного периода.

https://ria.ru/20210720/pokusheniya-1742036759.html

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