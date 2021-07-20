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Источник: в Мали задержали двух человек после покушения на президента
Источник: в Мали задержали двух человек после покушения на президента - РИА Новости, 20.07.2021
Источник: в Мали задержали двух человек после покушения на президента
Два человека, планировавших совершить покушение на временного президента Мали Ассими Гоиту, задержаны, сообщил РИА Новости малийский военный источник. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:53
2021-07-20T14:53
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РАБАТ, 20 июл - РИА Новости. Два человека, планировавших совершить покушение на временного президента Мали Ассими Гоиту, задержаны, сообщил РИА Новости малийский военный источник.Источник подтвердил, что сам глава государства при попытке покушения не пострадал.Ранее власти Мали подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту в мечети. Атаковавший обезврежен.Агентство Франс Пресс сообщало, что покушение на президента переходного периода было совершено во вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека. Источник агентства сообщил, что президент не пострадал.Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоита взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоита президентом переходного периода.
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бамако, мали, в мире
14:53 20.07.2021
 
Источник: в Мали задержали двух человек после покушения на президента

Малийский военный источник сообщил о задержании двух человек после покушения на президента Гоиту

© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Jerome Delay
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РАБАТ, 20 июл - РИА Новости. Два человека, планировавших совершить покушение на временного президента Мали Ассими Гоиту, задержаны, сообщил РИА Новости малийский военный источник.
Источник подтвердил, что сам глава государства при попытке покушения не пострадал.
Ранее власти Мали подтвердили, что злоумышленник пытался напасть на Гоиту в мечети. Атаковавший обезврежен.
Агентство Франс Пресс сообщало, что покушение на президента переходного периода было совершено во вторник во время молитвы по случаю Курбан-байрама в Большой мечети Бамако. Молодой человек попытался ударить Гоиту сзади, но вместо него ранил другого человека. Источник агентства сообщил, что президент не пострадал.
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Случаи покушений на первых лиц государства в мире в 2001-2021 годах
Военные в Мали 24 мая арестовали временного президента Ба Ндау и премьер-министра Моктара Уана и перевезли их на армейскую базу Кати близ столицы Бамако. Вице-президент Ассими Гоита затем заявил, что освободил от исполнения обязанностей президента и премьера за нарушение ими хартии переходного периода. Военный совет во главе с Гоита взял на себя управление страной и объявил о проведении президентских и парламентских выборов в Мали в следующем году. Конституционный суд Мали объявил Гоита президентом переходного периода.
 
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