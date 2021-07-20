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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210720/malchik-1742004995.html
Патриарх Кирилл написал письмо мальчику, избитому из-за вероисповедания
Патриарх Кирилл написал письмо мальчику, избитому из-за вероисповедания - РИА Новости, 20.07.2021
Патриарх Кирилл написал письмо мальчику, избитому из-за вероисповедания
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского мальчика, пострадавшего из-за национальности и вероисповедания в конфликте со сверстниками... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:16
2021-07-20T12:56
религия и мировоззрение
улукбек марипов
россия
иссык-кульская область
русская православная церковь
москва
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского мальчика, пострадавшего из-за национальности и вероисповедания в конфликте со сверстниками на спортивных сборах в Киргизии.Инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.Патриарх напомнил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа "заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков". Он также выразил надежду, что "люди, облеченные властью и отвечающие за утверждение в обществе мира и порядка, сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий".В заключение патриарх пригласил мальчика вместе с семьей в Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере.Секретарь Бишкекской епархии протоиерей Александр Пелин рассказал, что недавно встретился с ребенком и его родными. "Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов — разбираться, находить виновных", — сказал священник.История вызвала широкий общественный резонанс и в России, и в Киргизии. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов взял дело под личный контроль.
https://ria.ru/20210714/kirgiziya-1741271048.html
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улукбек марипов, россия, иссык-кульская область, русская православная церковь, москва
12:16 20.07.2021 (обновлено: 12:56 20.07.2021)
 
Патриарх Кирилл написал письмо мальчику, избитому из-за вероисповедания

Патриарх Кирилл пригласил в Москву мальчика, избитого в Киргизии из-за вероисповедания

© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ / Перейти в фотобанкТелемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции
Телемост с МКС Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит телемост с экипажем длительной экспедиции Международной космической станции - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Патриархии РПЦ
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл написал письмо семье русского мальчика, пострадавшего из-за национальности и вероисповедания в конфликте со сверстниками на спортивных сборах в Киргизии.
Инцидент произошел в июне на озере Иссык-Куль. Девятилетнего ребенка избили сверстники из секции дзюдо. По версии родителей мальчика, причиной стала межрелигиозная рознь.
"С большой тревогой узнал о произошедшем с тобой случае на спортивных сборах. Хотел бы выразить тебе искреннее сочувствие. Проявив мужество и смелость, ты не побоялся дерзких насмешек и издевательств со стороны сверстников и решительно отстаивал свою веру, защищал то, что тебе дорого и ценно. Твой поступок, отвага и твердость достойны всяческой поддержки. Миллионы твоих братьев и сестер во Христе в России и в других странах сопереживают тебе в этот непростой момент — никто из узнавших об этой ситуации не остался безучастным", — говорится в письме, опубликованном на официальном сайте РПЦ.
Патриарх напомнил, что христиане во все времена подвергались нападкам, но настоящая сила духа "заключается в великодушии и благородстве, терпении и готовности прощать обидчиков". Он также выразил надежду, что "люди, облеченные властью и отвечающие за утверждение в обществе мира и порядка, сделают все возможное, чтобы не допустить повторения подобных случаев в будущем по отношению к людям любых убеждений, национальностей и религий".
Евгений Примаков - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 17:39
Примаков призвал Киргизию разобраться с нападавшими на русского мальчика
В заключение патриарх пригласил мальчика вместе с семьей в Москву, чтобы совершить паломничество к православным святыням, познакомиться с новыми друзьями и укрепиться в вере.
Секретарь Бишкекской епархии протоиерей Александр Пелин рассказал, что недавно встретился с ребенком и его родными.
"Родители немного растеряны, их со всех сторон терзают, мы хотели показать им, что они не одни и могут получить духовную поддержку в любое время. А в остальном, я думаю, это дело уже правоохранительных органов — разбираться, находить виновных", — сказал священник.
История вызвала широкий общественный резонанс и в России, и в Киргизии. Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов взял дело под личный контроль.
Львов - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
5 марта, 16:42
Во Львове националисты избили уличных музыкантов за песню на русском
 
Религия и мировоззрениеУлукбек МариповРоссияИссык-Кульская областьРусская православная церковьМосква
 
 
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