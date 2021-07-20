https://ria.ru/20210720/maksim-1742044128.html

Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы

Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы - РИА Новости, 20.07.2021

Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы

Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T15:15

2021-07-20T15:15

2021-07-20T15:15

шоубиз

коронавирус covid-19

макsим (марина абросимова)

здоровье - общество

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы."Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", – сказала Богушевская.Кроме того, представитель МакSим назвала большинство информации в желтой прессе "бредом и выдумками"."Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – подчеркнула Богушевская.Также она отметила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/maksim-1741848998.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), здоровье - общество