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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210720/maksim-1742044128.html
Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы
Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы - РИА Новости, 20.07.2021
Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы
Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T15:15
2021-07-20T15:15
шоубиз
коронавирус covid-19
макsим (марина абросимова)
здоровье - общество
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы."Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", – сказала Богушевская.Кроме того, представитель МакSим назвала большинство информации в желтой прессе "бредом и выдумками"."Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – подчеркнула Богушевская.Также она отметила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
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коронавирус covid-19, макsим (марина абросимова), здоровье - общество
15:15 20.07.2021
 

Представитель МакSим объяснила, как возникают слухи о состоянии певицы

© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим (Марина Максимова)
Певица МакSим (Марина Максимова) - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Представитель МакSим Яна Богушевская в интервью РИА Новости рассказала о мифах и сливах, которые касаются состояния здоровья певицы.
"Больница большая, что-то может где-то услышали и обсуждают между собой. Не удивлюсь, если и с журналистами общаются. Но это точно не лечащие врачи Марины. У нас нет оснований не доверять врачам. С телефоном в реанимацию вообще нельзя заходить, да и если Марину кто-то сфотографирует, этого человека элементарно вычислят. Мы имеем дело с профессиональными врачами, которым даже в голову не придёт этим заниматься", – сказала Богушевская.
Кроме того, представитель МакSим назвала большинство информации в желтой прессе "бредом и выдумками".
"Я каждый день читаю разные версии болезни Марины и могу сказать, что в основном это даже не сливы из больницы, а выдумки желтой прессы", – подчеркнула Богушевская.
Также она отметила, что изменений в состоянии здоровья МакSим нет.
Марина Абросимова (МакSим) уже месяц остается на ИВЛ в искусственной коме. Она попала в больницу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура. У нее диагностировали пневмонию со значительным поражением легких и низкой сатурацией. При этом тесты на COVID-19 оказались отрицательными.
Певица MакSим (Марина Абросимова) - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 13:36В России
Директор МакSим сообщила последние новости о состоянии певицы
 
ШоубизКоронавирус COVID-19МакSим (Марина Абросимова)Здоровье - Общество
 
 
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