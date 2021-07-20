https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742094657.html
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:56
2021-07-20T18:56
2021-07-20T18:56
макс-2021
россия
юрий борисов (вице-премьер)
денис мантуров
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742064825_0:0:3158:1776_1920x0_80_0_0_a3d3482dcaac89d8ba7e297ea47436ce.jpg
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил глава Минпромторга Денис Мантуров, но президент РФ Владимир Путин пошутил, что в этом году его оплатят из сверхдоходов.Журналисты спросили представителей кабмина, кто в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полётами ели президент и сопровождавшие его члены делегации."Я предложил, чтобы министр оплатил", - ответил Борисов, повернувшись и указывая на Мантурова."Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое", - добавил вице-премьер.
https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742064825_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_254104f80c38c44383f9c8c3ace7cacd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
макс-2021, россия, юрий борисов (вице-премьер), денис мантуров, владимир путин
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021
Вице-премьер Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне