https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742094657.html

Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021

Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021

Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021

Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:56

2021-07-20T18:56

2021-07-20T18:56

макс-2021

россия

юрий борисов (вице-премьер)

денис мантуров

владимир путин

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил глава Минпромторга Денис Мантуров, но президент РФ Владимир Путин пошутил, что в этом году его оплатят из сверхдоходов.Журналисты спросили представителей кабмина, кто в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полётами ели президент и сопровождавшие его члены делегации."Я предложил, чтобы министр оплатил", - ответил Борисов, повернувшись и указывая на Мантурова."Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое", - добавил вице-премьер.

https://ria.ru/20210720/morozhennoe-1742057555.html

россия

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макс-2021, россия, юрий борисов (вице-премьер), денис мантуров, владимир путин