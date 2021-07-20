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Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021
Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T18:56
2021-07-20T18:56
макс-2021
россия
юрий борисов (вице-премьер)
денис мантуров
владимир путин
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил глава Минпромторга Денис Мантуров, но президент РФ Владимир Путин пошутил, что в этом году его оплатят из сверхдоходов.Журналисты спросили представителей кабмина, кто в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полётами ели президент и сопровождавшие его члены делегации."Я предложил, чтобы министр оплатил", - ответил Борисов, повернувшись и указывая на Мантурова."Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое", - добавил вице-премьер.
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макс-2021, россия, юрий борисов (вице-премьер), денис мантуров, владимир путин
18:56 20.07.2021
 
Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой мороженого на МАКС-2021

Вице-премьер Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
Президент РФ Владимир Путин на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, как решили вопрос с оплатой традиционного мороженого на авиасалоне МАКС-2021: сам он предложил, чтобы за десерт заплатил глава Минпромторга Денис Мантуров, но президент РФ Владимир Путин пошутил, что в этом году его оплатят из сверхдоходов.
Журналисты спросили представителей кабмина, кто в этом году оплатил мороженое, которое во время наблюдения за полётами ели президент и сопровождавшие его члены делегации.
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"Я предложил, чтобы министр оплатил", - ответил Борисов, повернувшись и указывая на Мантурова.
"Но президент страны сказал, что в этом году из сверхдоходов оплатим мороженое", - добавил вице-премьер.
 
МАКС-2021РоссияЮрий Борисов (вице-премьер)Денис МантуровВладимир Путин
 
 
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