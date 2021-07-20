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На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate
На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021
На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate
Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 года, говорится в презентации самолета, которую... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T15:21
2021-07-21T04:15
макс-2021
россия
авиасалон макс
владимир путин
жуковский
технологии
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ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 года, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021."Пять с половиной лет до начала поставок", — указывается в презентации самолета.Сегодня президенту России Владимиру Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
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макс-2021, россия, авиасалон макс, владимир путин, жуковский, технологии
15:21 20.07.2021 (обновлено: 04:15 21.07.2021)
 
На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate

Поставки российского истребителя Checkmate заказчикам планируется начать через 5,5 года

© РИА НовостиНовый истребитель "Сухого" Checkmate показали Путину
Новый истребитель Сухого Checkmate показали Путину - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 года, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021.
"Пять с половиной лет до начала поставок", — указывается в презентации самолета.
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Сегодня президенту России Владимиру Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".
ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.
МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
03:28Инфографика
Российский истребитель пятого поколения Checkmate
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МАКС-2021РоссияАвиасалон МАКСВладимир ПутинЖуковскийТехнологии
 
 
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