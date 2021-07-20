https://ria.ru/20210720/maks-2021-1742046246.html

На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate

На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate - РИА Новости, 21.07.2021

На МАКС рассказали, когда начнутся поставки нового истребителя Checkmate

Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 года, говорится в презентации самолета, которую... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T15:21

2021-07-20T15:21

2021-07-21T04:15

макс-2021

россия

авиасалон макс

владимир путин

жуковский

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742042372_0:1:2504:1410_1920x0_80_0_0_e3bb8f8a60a49b2eb968e8b9874935d7.jpg

ЖУКОВСКИЙ, 20 июл — РИА Новости. Первые поставки новых российских однодвигательных истребителей Checkmate заказчикам планируются через 5,5 года, говорится в презентации самолета, которую представили на авиасалоне МАКС-2021."Пять с половиной лет до начала поставок", — указывается в презентации самолета.Сегодня президенту России Владимиру Путину на МАКС-2021 показали новый российский военный истребитель — легкий тактический однодвигательный самолет "Сухой".ЛТС "Сухой" — это первый в России легкий многоцелевой истребитель пятого поколения с одним двигателем. Как ранее сообщал РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев, данная машина имеет прорывные характеристики, включая высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, сниженную радиолокационную заметность.МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210720/maks-1742026729.html

россия

жуковский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, россия, авиасалон макс, владимир путин, жуковский, технологии