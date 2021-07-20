https://ria.ru/20210720/maks-2021-1741953319.html
В Жуковском открывается юбилейный авиасалон МАКС-2021
В Жуковском открывается юбилейный авиасалон МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021
В Жуковском открывается юбилейный авиасалон МАКС-2021
Юбилейный 15-й авиасалон МАКС начинает работу во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском, выставку откроет президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T00:46
2021-07-20T00:46
2021-07-20T00:46
макс-2021
россия
олег пантелеев
ил-112
airbaltic
вертолеты россии
sukhoi superjet
f-35
рособоронэкспорт
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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл – РИА Новости. Юбилейный 15-й авиасалон МАКС начинает работу во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском, выставку откроет президент России Владимир Путин.Ожидается, что глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники. Затем президент проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.Шах и матОдной из самых интересных машин, которых покажут президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35.Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета. Затем была опубликована фотография машины в чехле, что дало основания для некоторых предположений экспертов и авиалюбителей по классу и предназначению машины.По их мнению, новый самолет является легким однодвигательным истребителем пятого поколения, ориентированным прежде всего на продвижение на зарубежные рынки. Предполагается, что эта машина станет серьезным конкурентом американского F-35 в небольших странах, у которых нет средств и необходимости в "больших" Су-57.Об экспортоориентированности нового самолета говорит и рекламная кампания, проводимая "Ростехом" на английском языке. До премьеры новый истребитель спрятан в павильоне, на котором слоган - "The Checkmate: turn the chessboard" ("Шах и мат: переверни шахматную доску").По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева, демонстрация самолета на МАКС-2021 должна произвести "эффект разорвавшейся бомбы". Новинку смогут увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом".Кроме того, на МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ожидается, что машина придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.Перехватчик беспилотниковТрадиционной для авиавыставок последних лет является показ новых беспилотников, и юбилейный МАКС не станет исключением. Одной из самых интересных новинок в этой сфере станет перехватчик малоразмерных дронов "Волк-18", разработки концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".Данная разработка способна в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.Целесообразность данной разработки объясняется серьезной угрозой, которую представляют сегодня ударные мини-беспилотники - зачастую обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны активно применялись, в частности, террористами в Сирии.Все более отечественный МС-21 и бизнес-версия SuperjetПомимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовится к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.Также ОАК покажет новый региональный самолет Ил-114-300. Кроме того, на МАКС продемонстрируют Sukhoi Superjet 100 - посетители увидят не только пассажирскую, но и бизнес-версию. Новые самолеты будут представлены как в полетной программе, так и на статической экспозиции авиасалона.Новый "кукурузник"Другой ожидаемой новинкой салона станет легкий многоцелевой самолет "Байкал", который должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2, в народе известные как "кукурузники". Презентация машины, в ходе которой планируется раскрыть ряд характеристик машины, запланирована на 21 июля.Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов, цена на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза ниже.Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.Вертолеты для ТЭК и тушения пожаров"Вертолеты России" представят новейший Ми-171А3, первый отечественный вертолет, разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК.На выставке также будет представлен опытный образец многофункционального Ка-32А11М - глубокой модернизации вертолета Ка-32А11ВС. Ка-32А11М получил новый цифровой комплекс бортового оборудования, который позволит применять вертолет в любое время дня и ночи, при любой погоде, на суше и на море. Кабина экипажа адаптирована для работы в очках ночного видения. Значительно расширены возможности вертолета по борьбе с огнем за счет установки новой системы пожаротушения.Еще одной премьерой станет модернизированный легкий вертолет "Ансат-М". Новый вертолет обладает увеличенной дальностью полета, улучшенными летными характеристиками, оборудован новой авионикой и современным автопилотом.Не только российские самолетыПомимо новинок российского авиапрома посетители выставки смогут ознакомиться и с зарубежной техникой. Так, Boeing представит ряд пассажирских и грузовых воздушных судов.На экспозиции компании можно будет увидеть модели новых и наиболее востребованных среди российских заказчиков гражданских самолетов семейств 737, 787, 777Х, а также грузовые суда: узкофюзеляжный 737-800BCF, среднемагистральный 767-300BCF и широкофюзеляжный 777 Freighter.Airbus впервые покажет узкофюзеляжный самолет последнего поколения A220 в России: А220-300 будет продемонстрирован в ливрее airBaltic.Доступ на выставкуДополнительной "головной болью" для организаторов МАКС в 2021 году стала организация прохода на выставку с соблюдением мер по противодействию распространения COVID-19.Как заявил журналистам замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, желающие посетить выставку будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье. При этом организатор МАКС добавил, что существующие правила в ближайшие дни могут измениться.Советкин отметил, что в этом году в связи с пандемией не стоит ждать рекордов по посещаемости выставки. Тем не менее билеты на салон продаются динамично: по прогнозам "Авиасалона", каждый день, не считая 20 июля, отведенного для визитов официальных делегаций, выставку будут посещать 20-30 тысяч человек.Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.
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макс-2021, россия, олег пантелеев, ил-112, airbaltic, вертолеты россии, sukhoi superjet, f-35, рособоронэкспорт, владимир путин, московская область (подмосковье), сирия, безопасность, общество
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл – РИА Новости.
Юбилейный 15-й авиасалон МАКС начинает работу во вторник, 20 июля, в подмосковном Жуковском
, выставку откроет президент России Владимир Путин
.
Ожидается, что глава государства осмотрит передовые образцы отечественной авиатехники. Затем президент проведет совещание по вопросу реализации ключевых проектов в сфере гражданского авиастроения.
Шах и мат
Одной из самых интересных машин, которых покажут президенту, является "принципиально новый" военный самолет – легкий однодвигательный истребитель. Еще до официальной презентации эксперты и журналисты назвали эту машину серьезным конкурентом американского F-35
.
Ажиотаж вокруг нового самолета был создан еще до официальной презентации. "Ростех
" опубликовал в своих соцсетях несколько роликов, где были показаны лишь очертания будущего самолета. Затем была опубликована фотография машины в чехле, что дало основания для некоторых предположений экспертов и авиалюбителей по классу и предназначению машины.
По их мнению, новый самолет является легким однодвигательным истребителем пятого поколения, ориентированным прежде всего на продвижение на зарубежные рынки. Предполагается, что эта машина станет серьезным конкурентом американского F-35 в небольших странах, у которых нет средств и необходимости в "больших" Су-57
.
Об экспортоориентированности нового самолета говорит и рекламная кампания, проводимая "Ростехом" на английском языке. До премьеры новый истребитель спрятан в павильоне, на котором слоган - "The Checkmate: turn the chessboard" ("Шах и мат: переверни шахматную доску").
По мнению ведущего российского эксперта в области авиации Олега Пантелеева
, демонстрация самолета на МАКС-2021 должна произвести "эффект разорвавшейся бомбы". Новинку смогут увидеть более 120 делегаций из 65 стран, приглашенных на авиасалон "Рособоронэкспортом
".
Кроме того, на МАКС-2021 будет впервые продемонстрирован новый военно-транспортный самолет Ил-112В
, предназначенный для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и других грузов максимальной массой 5 тонн. Ожидается, что машина придет на смену выбывающему парку самолетов Ан-26
. Крейсерская скорость самолета - 470 километров в час, дальность полета с максимальной нагрузкой - 1,2 тысячи километров.
Перехватчик беспилотников
Традиционной для авиавыставок последних лет является показ новых беспилотников, и юбилейный МАКС не станет исключением. Одной из самых интересных новинок в этой сфере станет перехватчик малоразмерных дронов "Волк-18", разработки концерна воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей
".
Данная разработка способна в полностью автоматическом режиме находить и затем сбивать или таранить дроны противника.
Целесообразность данной разработки объясняется серьезной угрозой, которую представляют сегодня ударные мини-беспилотники - зачастую обычные квадрокоптеры с прикрепленной взрывчаткой. Подобные самодельные дроны активно применялись, в частности, террористами в Сирии
.
Все более отечественный МС-21 и бизнес-версия Superjet
Помимо военных разработок, на юбилейном МАКС широко представлена гражданская авиация. Впервые будет показан новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 с отечественным двигателем ПД-14. Авиакомпании уже начали готовится к эксплуатации МС-21: входящая в группу "Аэрофлот
" "Россия" при отсутствии технических замечаний рассчитывает начать летать на нем летом 2022 года.
Также ОАК
покажет новый региональный самолет Ил-114
-300. Кроме того, на МАКС продемонстрируют Sukhoi Superjet 100 - посетители увидят не только пассажирскую, но и бизнес-версию. Новые самолеты будут представлены как в полетной программе, так и на статической экспозиции авиасалона.
Новый "кукурузник"
Другой ожидаемой новинкой салона станет легкий многоцелевой самолет "Байкал", который должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2
, в народе известные как "кукурузники". Презентация машины, в ходе которой планируется раскрыть ряд характеристик машины, запланирована на 21 июля.
Как сообщали в компании "Байкал-Инжиниринг", созданный российскими конструкторами и инженерами самолет безопасен, доступен и универсален, а его экономические показатели существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов, цена на 30-50%, а себестоимость летного часа - более чем в два раза ниже.
Ключевые параметры были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1500 километров, крейсерская скорость - 300 километров в час, взлет с грунтовых полос с 250 метров.
Вертолеты для ТЭК и тушения пожаров
"Вертолеты России
" представят новейший Ми-171А3
, первый отечественный вертолет, разработанный для выполнения офшорных операций и обслуживания морских буровых платформ. Первыми заказчиками вертолета станут российские компании ТЭК.
На выставке также будет представлен опытный образец многофункционального Ка-32А11М
- глубокой модернизации вертолета Ка-32А11ВС
. Ка-32А11М получил новый цифровой комплекс бортового оборудования, который позволит применять вертолет в любое время дня и ночи, при любой погоде, на суше и на море. Кабина экипажа адаптирована для работы в очках ночного видения. Значительно расширены возможности вертолета по борьбе с огнем за счет установки новой системы пожаротушения.
Еще одной премьерой станет модернизированный легкий вертолет "Ансат-М". Новый вертолет обладает увеличенной дальностью полета, улучшенными летными характеристиками, оборудован новой авионикой и современным автопилотом.
Не только российские самолеты
Помимо новинок российского авиапрома посетители выставки смогут ознакомиться и с зарубежной техникой. Так, Boeing представит ряд пассажирских и грузовых воздушных судов.
На экспозиции компании можно будет увидеть модели новых и наиболее востребованных среди российских заказчиков гражданских самолетов семейств 737, 787, 777Х, а также грузовые суда: узкофюзеляжный 737-800BCF, среднемагистральный 767-300BCF и широкофюзеляжный 777 Freighter.
Airbus
впервые покажет узкофюзеляжный самолет последнего поколения A220 в России
: А220-300 будет продемонстрирован в ливрее airBaltic
.
Доступ на выставку
Дополнительной "головной болью" для организаторов МАКС в 2021 году стала организация прохода на выставку с соблюдением мер по противодействию распространения COVID-19.
Как заявил журналистам замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин, желающие посетить выставку будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье
. При этом организатор МАКС добавил, что существующие правила в ближайшие дни могут измениться.
Советкин отметил, что в этом году в связи с пандемией не стоит ждать рекордов по посещаемости выставки. Тем не менее билеты на салон продаются динамично: по прогнозам "Авиасалона", каждый день, не считая 20 июля, отведенного для визитов официальных делегаций, выставку будут посещать 20-30 тысяч человек.
Выставка пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском на территории ЛИИ имени Громова. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.
В работе МАКС-2021 планирует принять участие в очном и дистанционном форматах 291 зарубежная компания из 56 стран, причем 89 экспонентов будут представлены непосредственно на площадке салона.