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Новый "стелс", QR-коды и малая авиация: чем удивил МАКС-2021

Новый "стелс", QR-коды и малая авиация: чем удивил МАКС-2021 - РИА Новости, 20.07.2021

Новый "стелс", QR-коды и малая авиация: чем удивил МАКС-2021

Почти 200 тысяч квадратных метров выставочных площадок, сотни экспонатов, участники из более чем 30 стран мира — в подмосковном Жуковском во вторник стартовал... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T19:15

2021-07-20T19:15

2021-07-20T22:55

макс-2021

авиасалон макс

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

сухой (холдинговая компания)

жуковский

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ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 20 июл — РИА Новости, Андрей Коц. Почти 200 тысяч квадратных метров выставочных площадок, сотни экспонатов, участники из более чем 30 стран мира — в подмосковном Жуковском во вторник стартовал юбилейный XV Международный авиакосмический салон (МАКС-2021). О его главных новинках — в репортаже РИА Новости."Невидимка" под чехломПервое, что бросается в глаза на входе, — армия вооруженных смартфонами волонтеров, тщательно проверяющих у гостей и участников QR-коды о вакцинации. Пропустят и с ПЦР-тестом, сделанным в течение последних 48 часов.И хотя первые дни форума традиционно посвящены деловой программе, в очереди много посетителей с детьми. Люди приезжают на аэродром целыми семьями и большими компаниями. А посмотреть здесь есть на что. На статической экспозиции представлены практически все типы боевой техники, стоящей на вооружении ВКС России, а также множество машин гражданской авиации.Пожалуй, главная интрига юбилейного авиасалона — однодвигательный самолет пятого поколения от компании "Сухой". Фото зачехленной полноразмерной модели появились в Сети за несколько дней до форума и вызвали бурные дискуссии в околоавиационной среде. Первым макет осмотрел президент Владимир Путин, а чуть позже провели презентацию для остальных посетителей.В конструкции перспективного ЛТС (легкого тактического самолета) широко применили технические решения для снижения радиолокационной заметности. В частности — радиопоглощающее покрытие фюзеляжа, кили широко разнесены, вооружение — во внутренних отсеках.Известно, что взлетная масса рабочего прототипа — не более 18 тонн, а скорость превысит два Маха. Как рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, у самолета прорывные характеристики: высокие летные качества, широкие ударные и разведывательные возможности, новейший комплекс бортового радиоэлектронного оборудования. Первый полет ожидается к 2023-му.Макеты и демонстраторыРСК "МиГ" поделилась собственным видением самолетов будущего.На стенде выставили сразу три модели — легкий истребитель, внешне напоминающий гибрид американских F-16 и F-35, разведывательно-ударный беспилотник, выполненный по схеме "летающее крыло" с хвостовым оперением, как у турецкого "Байрактара", а также перспективный палубный истребитель, похожий одновременно на МиГ-31 и проект самолета пятого поколения МиГ-1.44.Впрочем, по словам представителей РСК "МиГ", это лишь приблизительные макеты. Облик перспективных машин может измениться.Еще одна громкая премьера — у специалистов Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), представивших модель демонстратора комплекса технологий сверхзвукового гражданского самолета "Стриж".Как рассказал РИА Новости начальник управления реализации проектов ЦАГИ Андрей Кажан, за счет компоновки у машины низкий уровень звукового удара, что выгодно отличает ее от сверхзвуковых авиалайнеров первого поколения Ту-144 и "Конкорд".Проще говоря, самолет получится очень тихим и сможет без проблем использоваться в гражданских аэропортах. Кроме того — высокие аэродинамические характеристики, высокая устойчивость и управляемость на всех режимах полета.Два фаворитаОсобый интерес у гостей вызвал новейший российский среднемагистральный самолет МС-21-310 — возле лайнера быстро собралась внушительная толпа. Он совершил первый полет в декабре 2020-го и на МАКС выставляется впервые.Его особенность — двигатель ПД-14, первый за 30 лет, построенный с нуля для гражданского самолета в России. МС-21 должен потеснить на внутреннем рынке авиаперевозок "Боинги" и "Эйрбасы". Как сообщил на открытии салона Владимир Путин, эта машина выйдет на трассу уже очень скоро.Кроме того, на МАКС-2021 дебютировал турбовинтовой ближнемагистральный самолет Ил-114-300, спроектированный еще в СССР. На авиасалоне представили его осовремененную версию. Предполагается, что эта машина заменит Ан-24 и Ту-134.Ил-114-300 крайне неприхотлив и надежен. Способен действовать в арктических широтах и идеально подходит для слабо оборудованных в техническом плане аэродромов. Примечательно, что и Ил-114-300, и МС-21-310 — "рабочие" машины, они не только выставлены на статической экспозиции, но и примут участие в летной программе авиасалона.Штурмовые дроныТакже в этом году на МАКС необычайно много беспилотной авиации. Одних только дронов — десятки, как от российских, так и от зарубежных производителей. В частности, впервые показали разведывательно-ударную версию БПЛА "Орион-Э" от компании "Кронштадт" вместе со штатными средствами авиационного поражения — противотанковой управляемой ракетой "Вихрь-М" (которой вооружены вертолеты Ка-52), а также осколочно-фугасными авиабомбами ОФАБ-100-120."Важная особенность этой модели — спутниковая система связи, — объяснил РИА Новости один из технических специалистов компании "Кронштадт". — Дроном можно управлять буквально с другого конца Земли. Это экспортный вариант, для российских военных есть "Иноходец".По словам разработчиков, дрон в первую очередь предназначен для уничтожения малоразмерных наземных целей, воздушной разведки, аэрофотосъемки, выдачи целеуказания для артиллерии и союзной авиации. Он ничем не уступает американским БПЛА MQ-1C и турецким Anka."Летающий автомобиль"Хватает новинок и в малой авиации. Так, компания "Авиапроект" представила легкий многоцелевой вертолет АП-55, рассчитанный на пять человек. У этой машины соосная схема расположения несущих винтов — как у вертолетов КБ "Камова".А "Научно-инженерная компания" впервые привезла на МАКС сверхлегкий двухместный самолет "Сигма-7", или, как называют его сами разработчики, "летающий автомобиль".Малые габариты, кабина вертолетного типа, толкающий винт. "Крылья складываются вбок, — говорит начальник инженерной службы ООО "НИК" Василий Петручик. — Это позволяет перевозить "Сигму-7" в стандартном шестиметровом контейнере. Самолет со сложенными крыльями может передвигаться по дорогам общего пользования и даже заезжать на автозаправки. Бензин — Аи-95".Основное назначение "Сигмы-7" — обучение пилотов, туризм, аэрофотосъемка, мониторинг лесных пожаров. Дальность полета — до 1200 километров. Разбег при взлете не превышает 100 метров, благодаря чему в экстренной ситуации аппарат можно посадить хоть на автотрассу.

жуковский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

макс-2021, авиасалон макс, объединенная авиастроительная корпорация (оак), сухой (холдинговая компания), жуковский