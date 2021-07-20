https://ria.ru/20210720/maks-1742083994.html

Предприятия Ярославской области представили свои достижения на МАКС-21

Предприятия Ярославской области представили свои достижения на МАКС-21 - РИА Новости, 20.07.2021

Предприятия Ярославской области представили свои достижения на МАКС-21

Предприятия Ярославской области демонстрируют свои достижения на авиасалоне МАКС-2021 и рассчитывают на новые бизнес-партнерства, сообщает правительство... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T18:04

2021-07-20T18:04

2021-07-20T18:15

ярославская область

макс-2021

россия

дмитрий миронов

объединенная двигателестроительная корпорация

одк-сатурн

ростех

авиасалон макс

московская область (подмосковье)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Предприятия Ярославской области демонстрируют свои достижения на авиасалоне МАКС-2021 и рассчитывают на новые бизнес-партнерства, сообщает правительство региона.В работе МАКС-2021 принимают участие в очном и дистанционном форматах более 200 зарубежных компаний из 56 стран, 89 экспонентов представлены непосредственно на площадке салона. В числе участников салона и ярославские предприятия."Для нашего региона, являющегося одним из лидеров в стране в авиационном двигателестроении, этот салон – одна из ключевых площадок для презентации возможностей областных предприятий. Регион традиционно представляют "ОДК-Сатурн" и "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат". На предприятиях серийно выпускаются авиационные двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации, беспилотных летательных аппаратов, в том числе крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования", - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.Он отметил, что на предприятиях также ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, внедряются передовые производственные технологии."Сегодня заводы продемонстрируют свои новейшие разработки в авиационном двигателестроении, в том числе для беспилотных летательных аппаратов и самолетов легкой и сверхлегкой авиации. Рассчитываем на установление перспективных контактов и новые бизнес-партнерства", - подчеркнул глава региона, добавив, что в рамках салона представители предприятий проведут встречи и переговоры по текущим и перспективным проектам, примут участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторы мероприятия - министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.

https://ria.ru/20210713/vaktsinatsiya-1741158169.html

https://ria.ru/20210610/turizm-1736527460.html

россия

московская область (подмосковье)

ярославская область

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