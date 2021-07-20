18:04 20.07.2021 (обновлено: 18:15 20.07.2021)
Предприятия Ярославской области представили свои достижения на МАКС-21
Предприятия Ярославской области представили свои достижения на МАКС-21
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители у авиационного двигателя АЛ-31Ф стенда "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на Международном авиационно-космическом салоне
ЯРОСЛАВЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Предприятия Ярославской области демонстрируют свои достижения на авиасалоне МАКС-2021 и рассчитывают на новые бизнес-партнерства, сообщает правительство региона.
В работе МАКС-2021 принимают участие в очном и дистанционном форматах более 200 зарубежных компаний из 56 стран, 89 экспонентов представлены непосредственно на площадке салона. В числе участников салона и ярославские предприятия.
"Для нашего региона, являющегося одним из лидеров в стране в авиационном двигателестроении, этот салон – одна из ключевых площадок для презентации возможностей областных предприятий. Регион традиционно представляют "ОДК-Сатурн" и "Гаврилов-Ямский машиностроительный завод "Агат". На предприятиях серийно выпускаются авиационные двигатели для военно-транспортной и гражданской авиации, беспилотных летательных аппаратов, в том числе крылатых ракет воздушного, морского и наземного базирования", - заявил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Он отметил, что на предприятиях также ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, внедряются передовые производственные технологии.
"Сегодня заводы продемонстрируют свои новейшие разработки в авиационном двигателестроении, в том числе для беспилотных летательных аппаратов и самолетов легкой и сверхлегкой авиации. Рассчитываем на установление перспективных контактов и новые бизнес-партнерства", - подчеркнул глава региона, добавив, что в рамках салона представители предприятий проведут встречи и переговоры по текущим и перспективным проектам, примут участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Пятнадцатый Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит в городе Жуковский Московской области с 20 по 25 июля 2021 года. Организаторы мероприятия - министерство промышленности и торговли РФ и госкорпорация "Ростех". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.