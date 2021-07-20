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Путин рассказал о значении авиасалона МАКС
Путин рассказал о значении авиасалона МАКС - РИА Новости, 20.07.2021
Путин рассказал о значении авиасалона МАКС
Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:46
2021-07-20T13:46
2021-07-20T13:46
макс-2021
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авиасалон макс
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов", - сказал Путин в ходе выступления на авиасалоне.Он отметил, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.
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макс-2021, россия, авиасалон макс, владимир путин, экономика
Путин рассказал о значении авиасалона МАКС
Президент Путин: контракты на МАКСе открывают широкие возможности для совместных проектов