https://ria.ru/20210720/maks-1742026729.html

Путин рассказал о значении авиасалона МАКС

Путин рассказал о значении авиасалона МАКС - РИА Новости, 20.07.2021

Путин рассказал о значении авиасалона МАКС

Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:46

2021-07-20T13:46

2021-07-20T13:46

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россия

авиасалон макс

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Заключение контрактов на авиакосмическом салоне МАКС-2021 открывает широкие возможности для кооперации и совместных проектов, заявил президент РФ Владимир Путин."Здесь идут оживленные дискуссии о будущем мирового авиастроения, традиционно предлагается увлекательная летная программа, а заключение контрактов открывает широкие возможности для кооперации и реализации взаимовыгодных проектов", - сказал Путин в ходе выступления на авиасалоне.Он отметил, что МАКС за все время своего существования стал важной и востребованной площадкой для презентации новейших достижений отечественной и зарубежной авиации.

https://ria.ru/20210720/skafandr-1741981233.html

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макс-2021, россия, авиасалон макс, владимир путин, экономика