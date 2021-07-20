https://ria.ru/20210720/magnit-1742026570.html

Создан самый тонкий в мире магнит

Создан самый тонкий в мире магнит - РИА Новости, 20.07.2021

Создан самый тонкий в мире магнит

Американские ученые разработали двумерный магнит толщиной в один атом. По мнению авторов, такой ультратонкий магнит, работающий при комнатной температуре, может РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:48

2021-07-20T13:48

2021-07-20T13:48

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские ученые разработали двумерный магнит толщиной в один атом. По мнению авторов, такой ультратонкий магнит, работающий при комнатной температуре, может способствовать развитию новых приложений в вычислительной технике и электронике. Описание приведено в журнале Nature Communications.Магнитные компоненты современных запоминающих устройств обычно состоят из тонких магнитных пленок. Но на атомном уровне эти магнитные пленки остаются трехмерными — толщиной в сотни или тысячи атомов. На протяжении десятилетий ученые искали возможность сделать 2D-магниты, что позволило бы хранить данные с гораздо более высокой плотностью.Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса Беркли Министерства энергетики США и Калифорнийского университета в Беркли создали первый двумерный магнит, который остается химически стабильным в обычных условиях окружающей среды и при комнатной температуре."Существующие двумерные магниты для работы нуждаются в очень низких температурах. Но по практическим соображениям центры обработки данных должны работать при комнатной температуре, — приводятся в пресс-релизе Министерства энергетики США слова руководителя исследования Цзи Яо (Jie Yao), научного сотрудника отделения материаловедения лаборатории Беркли и доцента кафедры материаловедения и инженерии Калифорнийского университета в Беркли. — Теоретически мы знаем, что чем меньше магнит, тем больше потенциальная плотность данных диска. Наш 2D-магнит не только первый, который работает при комнатной температуре или выше, но и первый магнит, который достигает истинного 2D-предела. Он тонкий, как атом!"Авторы синтезировали новый двумерный магнит из раствора оксида графена, цинка и кобальта. За несколько часов запекания в обычной лабораторной печи исследователи превратили смесь в один атомный слой оксида цинка с небольшим количеством атомов кобальта, зажатых между слоями графена. На последнем этапе запекания графен сгорает, оставляя после себя всего один атомный слой оксида цинка, легированного кобальтом.Лабораторные эксперименты показали, что система графен — оксид цинка становится слабомагнитной при концентрации атомов кобальта на уровне пяти-шести процентов, а при 12 процентах появляются сильные магнитные свойства."Это открытие является захватывающим, потому что оно не только делает возможным двумерный магнетизм при комнатной температуре, но и раскрывает новый механизм реализации двумерных магнитных материалов", — говорит первый автор статьи, аспирант Калифорнийского университета в Беркли Руй Чень (Rui Chen).Авторы считают, что их открытие может привести к появлению новых приложений в вычислительной технике и электронике, таких как компактные устройства спинтронной памяти высокой плотности, а также новых инструментов для изучения квантовой физики."Наш атомарно тонкий магнит предлагает оптимальную платформу для исследования квантового мира, — отмечает Яо. — Он открывает каждый атом для изучения, показывая, как квантовая физика управляет каждым отдельным магнитным атомом и взаимодействиями между ними. С обычным объемным магнитом, где большая часть магнитных атомов похоронена глубоко внутри материала, такие исследования невозможны".В отличие от предыдущих 2D-магнитов, которые теряют свой магнетизм уже при комнатной температуре, новый 2D-магнит работает при температуре до 100 градусов Цельсия, поэтому, авторы уверены, что не будет проблем с его производством в промышленных масштабах.

https://ria.ru/20210715/teploprovodnost-1741391973.html

https://ria.ru/20210714/solntse-1741144517.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, физика, химия, министерство энергетики сша, технологии