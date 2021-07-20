Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
Президент Белоруссии Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами: по его мнению, "дальше туда пойдут люди вооруженные", чтобы защитить обиженных на Западе беженцев.
В понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о задержании несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, незаконно перешедших белорусскую границу с территории Литвы, где, по их словам, их не кормили, били, заставляли давать ложные показания против белорусских пограничников, а также силой и под угрозой применения оружия заставили нарушить границу Белоруссии.
"То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей (нынешних нелегалов – ред.)", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Его слова приводит официальный сайт.
И в таком случае последствия, по словам Лукашенко, могут быть весьма серьезными.
"Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют", - сказал белорусский президент.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году более двух тысяч нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Позже он сказал, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.