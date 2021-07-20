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Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами - РИА Новости, 20.07.2021
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами: по его мнению, "дальше туда пойдут люди вооруженные", чтобы защитить... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:00
2021-07-20T17:00
александр лукашенко
минск
белоруссия
вильнюс
в мире
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами: по его мнению, "дальше туда пойдут люди вооруженные", чтобы защитить обиженных на Западе беженцев.В понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о задержании несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, незаконно перешедших белорусскую границу с территории Литвы, где, по их словам, их не кормили, били, заставляли давать ложные показания против белорусских пограничников, а также силой и под угрозой применения оружия заставили нарушить границу Белоруссии."То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей (нынешних нелегалов – ред.)", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Его слова приводит официальный сайт.И в таком случае последствия, по словам Лукашенко, могут быть весьма серьезными."Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют", - сказал белорусский президент.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году более двух тысяч нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Позже он сказал, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.
https://ria.ru/20210720/lukashenko-1741991501.html
https://ria.ru/20210713/zapad-1741076921.html
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александр лукашенко, минск, белоруссия, вильнюс, в мире
17:00 20.07.2021
 
Лукашенко предрек Европе столкновение с вооруженными мигрантами

Президент Белоруссии Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек Европе усугубление проблем с мигрантами: по его мнению, "дальше туда пойдут люди вооруженные", чтобы защитить обиженных на Западе беженцев.
В понедельник Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил о задержании несколько групп нелегальных мигрантов из Ирака, незаконно перешедших белорусскую границу с территории Литвы, где, по их словам, их не кормили, били, заставляли давать ложные показания против белорусских пограничников, а также силой и под угрозой применения оружия заставили нарушить границу Белоруссии.
Богдан Безпалько, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 11:22
На Западе не знают, что делать с Лукашенко, заявил политолог
"То, что люди туда хлынули, - это только начало. Я уже вам сегодня сказал: дальше туда пойдут люди вооруженные, чтобы защитить вот таких вот обиженных людей (нынешних нелегалов – ред.)", - заявил Лукашенко во вторник в Минске на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Его слова приводит официальный сайт.
И в таком случае последствия, по словам Лукашенко, могут быть весьма серьезными.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 13:33
Лукашенко заявил, что Западу не удастся надавить на Минск и Москву
"Если такой человек, прошедший через войну, туда попадет с оружием, не факт, что он будет защищать только беременных женщин, хлынувших с Ближнего Востока и Афганистана. Вы знаете, что там будет твориться. Мы это видим на примере западных государств, и видим, как они на это реагируют", - сказал белорусский президент.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По данным службы охраны госграницы Литвы, в этом году более двух тысяч нелегалов пытались въехать в Литву из Белоруссии, что в 26 раз больше, чем за весь прошлый год. В свою очередь Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил". Позже он сказал, что в Литве есть преступные группировки, причастные к нелегальной миграции, посоветовал Вильнюсу работать в этом направлении, а не упрекать Минск, обещал помочь, но не безвозмездно.
 
Александр ЛукашенкоМинскБелоруссияВильнюсВ мире
 
 
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