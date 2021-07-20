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Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны
Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны - РИА Новости, 20.07.2021
Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны
Президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:46
2021-07-20T12:50
минск
санкции ес в отношении белоруссии
в мире
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко во вторник проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом."Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - заявил Лукашенко.По его словам, в Минске уже с весны 2020 года видели постепенное нагнетание напряженности, но недооценивали это. Замечали и нарастание антибелорусской активности в соцсетях, изменение не в лучшую сторону риторики оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне."Еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь, и там", - заметил белорусский лидер.Он также обратил внимание, что нынешнее совещание проходит в особых условиях. "То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", - заметил Лукашенко.В такой ситуации, убежден президент, достойный ответ могут дать только профессиональные и преданные своему делу и стране кадры. Он считает, что дипслужба сродни военной, с тем лишь отличием, что "дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам"."Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет… Пришло время всю систему серьезно встряхнуть. Еще раз подчеркиваю: главе правительства, администрации (президента – ред.), министру нужно дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства ", - указал Лукашенко.В МИД, продолжил белорусский лидер, должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами ЕС. Белорусский лидер привел в пример такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Турция, с которыми у Минска добрые отношения, равно как и с целым рядом государств в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Президент подчеркнул, что в сотрудничестве с ними кроется огромный потенциал и безграничные возможности."Для нас безграничные возможности - для страны не гигантского размера. Что по экономике, что по территории и населению. Мы просто не всегда умеем этими возможностями эффективно пользоваться. А кое-кто не проявляет особого рвения в том, чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы главы государства договоренности. Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи", - подчеркнул Лукашенко.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
https://ria.ru/20210714/ukraina-1741254886.html
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минск, санкции ес в отношении белоруссии, в мире, александр лукашенко, белоруссия
10:46 20.07.2021 (обновлено: 12:50 20.07.2021)
 
Лукашенко заявил о необходимости корректировать внешнюю политику страны

Президент Лукашенко: внешнеполитическая стратегия Белоруссии нуждается в корректировке

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на торжественном митинге, посвященном Дню независимости Белоруссии - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 20 июл – РИА Новости. Президентские выборы в Белоруссии в 2020 году и последовавшие за ними санкции Запада показали, что внешнеполитическая стратегия республики нуждается в серьезной корректировке, заявил во вторник белорусский лидер Александр Лукашенко.
Как сообщает пресс-служба президента, Лукашенко во вторник проводит совещание по приоритетам внешней политики на современном этапе, на которое приглашены руководители белорусских дипмиссий за рубежом.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
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"Избирательная кампания прошлого года и последовавшая за ней санкционная травля Беларуси наглядно показали, что наша внешнеполитическая стратегия нуждается в серьезной корректировке. Мы должны четко понимать, что происходит вокруг нас, каково наше место в этой стремительно меняющейся системе координат, насколько мы способны быстро и профессионально адаптироваться, отвечая на современные вызовы и угрозы", - заявил Лукашенко.
По его словам, в Минске уже с весны 2020 года видели постепенное нагнетание напряженности, но недооценивали это. Замечали и нарастание антибелорусской активности в соцсетях, изменение не в лучшую сторону риторики оппонентов в Брюсселе и Вашингтоне.
"Еще до выборов активизировались отдельные деятели и организации, шли информационные вбросы, обрабатывалось общественное мнение и здесь, и там", - заметил белорусский лидер.
Он также обратил внимание, что нынешнее совещание проходит в особых условиях. "То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом "война", - заметил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на VI Всебелорусском народном собрании во Дворце Республики в Минске - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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Минск будет координировать с Москвой оборонную политику, заявил Лукашенко
В такой ситуации, убежден президент, достойный ответ могут дать только профессиональные и преданные своему делу и стране кадры. Он считает, что дипслужба сродни военной, с тем лишь отличием, что "дипломат сражается за интересы Отечества на дальних подступах к его рубежам".
"Во многом от ваших компетенций, целеустремленности и преданности делу зависит, начнут говорить настоящие пушки или нет… Пришло время всю систему серьезно встряхнуть. Еще раз подчеркиваю: главе правительства, администрации (президента – ред.), министру нужно дать принципиальную оценку работе с кадрами нашего внешнеполитического ведомства ", - указал Лукашенко.
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В МИД, продолжил белорусский лидер, должны четко понимать, что современный мир не ограничивается лишь странами ЕС. Белорусский лидер привел в пример такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам, Турция, с которыми у Минска добрые отношения, равно как и с целым рядом государств в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке. Президент подчеркнул, что в сотрудничестве с ними кроется огромный потенциал и безграничные возможности.
"Для нас безграничные возможности - для страны не гигантского размера. Что по экономике, что по территории и населению. Мы просто не всегда умеем этими возможностями эффективно пользоваться. А кое-кто не проявляет особого рвения в том, чтобы выполнить достигнутые на уровне хотя бы главы государства договоренности. Перечисленные страны не выдвигают никаких ультиматумов и не призывают дожимать Беларусь, как наши отдельные соседи", - подчеркнул Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на Торжественном собрании в честь Дня Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
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Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов в республике, которые прошли в августе 2020 года и на которых в шестой раз победил Лукашенко. После выборов в стране начались несанкционированные массовые акции протеста, они были сопряжены с беспорядками и подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
ЕС, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. ЕС также ввел экономические секторальные санкции. В частности, ограничивается торговля с Белоруссией нефтепродуктами, калийными удобрениями, сырьем и оборудованием для производства табака и табачных изделий.
Ранее премьер Роман Головченко говорил, что Белоруссия может принять болезненные ответные меры против стран, занявших по отношению к ней враждебную позицию, от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита через свою территорию. По словам Головченко, правительством по поручению Лукашенко подготовлен комплекс специальных защитных мер. Кроме того, премьер говорил, что ущерб от финансовых и торговых санкций Запада против Минска вряд ли будет выше 3% ВВП.
Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время встречи с белорусской общиной в Варшаве - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
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