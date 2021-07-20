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"Я никому ничего не обещал". Когда Лукашенко оставит пост президента

"Я никому ничего не обещал". Когда Лукашенко оставит пост президента - РИА Новости, 20.07.2021

"Я никому ничего не обещал". Когда Лукашенко оставит пост президента

Совет безопасности Белоруссии не увидел оснований для введения чрезвычайного положения в республике. Накануне президент Александр Лукашенко подписал поправки в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T08:00

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Антон Лисицын. Совет безопасности Белоруссии не увидел оснований для введения чрезвычайного положения в республике. Накануне президент Александр Лукашенко подписал поправки в закон, позволяющие для подавления массовых беспорядков привлекать армию. Одновременно в Минске представили проект Конституции — в рамках обещанной обществу реформы. Кому перейдет власть, если эти изменения утвердят, разбиралось РИА Новости.Легитимность президентаИтоговые предложения по белорусской Конституции опубликовал сайт "Круглого стола демократических сил", их подготовила созванная Лукашенко специальная комиссия.Избираться президентом сможет гражданин Белоруссии по рождению, не моложе 40 лет (сейчас — 35), постоянно проживавший в стране не менее 20 лет (по действующему законодательству — десять), не имевший иностранного гражданства либо вида на жительство за рубежом. Максимум — на два срока.Премьера назначает президент при согласии парламента, однако глава государства не вправе отменять акты кабмина и издавать декреты. Новый орган, Всебелорусское народное собрание, может сместить президента, если тот совершил госизмену или другое тяжкое преступление.Народное собрание, по замыслу реформаторов, станет высшим представительным органом и объединит депутатов, сенаторов, делегатов от местного самоуправления.Есть еще несколько предложений: считать браком только союз мужчины и женщины, не допускать монополизации СМИ, в том числе государством, запретить силовикам и судьям вступать в партии, ввести должность уполномоченного по правам человека (назначает президент), дать белорусам право напрямую обращаться в Конституционный суд.Кроме того, добавили упоминание о том, что Белоруссия стремится стать нейтральным государством.Конституции ЛукашенкоДействующий Основной закон тесно связан с Лукашенко. Первая версия Конституции независимой республики была еще советской — в том смысле, что ключевые полномочия были у Верховного совета. Победив на выборах 1994 года, Лукашенко вместе с парламентом инициировал референдум, и президент получил больше полномочий. Кроме того, русский стал государственным языком — наравне с белорусским.В 2004-м состоялся еще один референдум — белорусам предложили фактически убрать ограничение права избираться президентом более чем на два срока.В 2019-м Лукашенко поручил Конституционному суду подготовить поправки, перераспределяющие полномочия между ветвями власти и предусматривающие парламентские выборы по партийным спискам.В 2020-м, еще до протестов, он снова анонсировал корректировки, посетовав на неуверенность окружающих: "Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию".А осенью глава государства поделился опасениями: "Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда".Заодно напомнил, что предстоит передача власти: "С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите. Я никогда не допущу того, чтобы, принимая новую Конституцию, кто-то сфальшивил или потом выборы по новой Конституции кто-то сфабриковал".И философски добавил: "Потому что белорусский народ должен пройти то, что он должен пройти. Лучше сейчас, без войны".Конституционную реформу в Белоруссии поддержал и российский президент Владимир Путин. Лукашенко на такую моральную помощь отреагировал своеобразно. "Все начали там пописывать: Лукашенко пообещал Путину конституционную реформу. Я никогда никому ничего не обещал, кроме вот вас — собственного народа", — сообщил он на встрече с трудовым коллективом предприятия "Молочный мир".Источник властиМеняют не только Основной закон. Поправки, уже подписанные Лукашенко, коснулись чрезвычайного и военного положения, применения вооруженных сил для подавления беспорядков.Администрация главы государства пояснила, что речь идет о попытках "насильственного изменения конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженном мятеже, массовых беспорядках, межнациональных и межконфессиональных конфликтах, сопровождающихся насильственными действиями, создающих непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан".Официальный Минск признал, что это реакция на прошлогодние волнения после переизбрания Лукашенко.Совет безопасности Белоруссии, в котором председательствует президент, дал понять: власти делают все, чтобы избежать чрезвычайного положения. "У нас нет никаких оснований для того, чтобы говорить о том, что следует принимать решение о введении режима ЧП", — подчеркнул замгоссекретаря Совбеза Александр Рахманов.Место для ЛукашенкоБелорусский политолог Валерий Карбалевич предостерегает от поспешных выводов. "Мы имеем неофициальный вариант правок в Конституцию. Это пока не документ от имени государства", — отмечает он в разговоре с РИА Новости.Но все же, если изменения вынесут на референдум, власть приобретет другую конфигурацию с несколько урезанными полномочиями президента. "Кроме того, глава государства перестанет быть, по сути, главным источником нормативных актов", — указывает Карбалевич, имея в виду манеру Лукашенко управлять страной посредством президентских декретов."Самое интересное даже не это, а что будет делать сам Лукашенко: в новой конструкции нет должности с такими широкими полномочиями. Права председателя президиума Всебелорусского народного собрания прописаны довольно нечетко. Так что, если представленный проект будет официальным, это означает: в стране начался транзит власти", — рассуждает Карбалевич.Причем некоторые детали могут полностью изменить картину: например, когда поправки вступят в силу — сразу после референдума или через несколько лет.Российский политолог Александр Носович также обращает внимание на неофициальный статус проекта. "Но этому документу устроили презентацию в Совете старейшин — верхней палате белорусского парламента. Это довольно представительная площадка. Нынешний вариант — пробный камень в диалоге с двумя главными для Минска корреспондентами — обществом и Москвой", — объясняет собеседник РИА Новости.В Белоруссии и России полагают, что Лукашенко все же хотел бы сохранить за собой некоторую власть, продолжает Носович. В этом смысле председатель президиума Белорусского народного собрания — вполне перспективный пост.Расширение полномочий парламента отвечает запросам протестной части белорусского общества и подразумевает переход к модели СССР или нынешнего Китая. "Это когда глава президиума Верховного совета считался руководителем государства. Что касается упоминания нейтралитета — это пассаж чисто для России", — уточняет Носович.В феврале на Белорусском народном собрании министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Минску надо отказаться от многовекторности в пользу разворота на Восток. И тезис о нейтралитете свидетельствует: Минск ждет реакции Москвы на возможные изменения.

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Путин и Лукашенко наблюдали за дельфинами на морской прогулке после переговоров Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в совершили морскую прогулку после переговоров в Сочи. 2021-07-20T08:00 true PT0M23S

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