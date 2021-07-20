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В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2021
В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил во РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:33
2021-07-20T13:33
2021-07-20T13:33
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики из стрелкового оружия открыли огонь по подконтрольному ЛНР поселку Калиново в Донбассе."В результате обстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Народной милиции, в настоящий момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - заявил Филипоненко.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html
https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск, в мире
В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
Представитель армии ЛНР Филипоненко: в результате обстрела со стороны ВСУ ранен военнослужащий