https://ria.ru/20210720/lugansk-1742023222.html

В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ

В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 20.07.2021

В Луганске заявили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил во РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:33

2021-07-20T13:33

2021-07-20T13:33

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

луганск

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ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, заявил во вторник журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики из стрелкового оружия открыли огонь по подконтрольному ЛНР поселку Калиново в Донбассе."В результате обстрела огнестрельное ранение получил военнослужащий Народной милиции, в настоящий момент ему оказана квалифицированная медицинская помощь", - заявил Филипоненко.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210718/donbass-1741756338.html

https://ria.ru/20210711/provokatsiya-1740827103.html

луганская народная республика

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, луганск, в мире