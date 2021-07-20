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Ленинградская область
https://ria.ru/20210720/lenoblast-1741989775.html
В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО
В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО - РИА Новости, 20.07.2021
В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО
Власти Ленинградской области, общественники и эксперты отрасли выбрали перечень технологий переработки отходов, которые лягут в основу обновленной системы... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:15
2021-07-20T11:15
ленинградская область
жкх
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области, общественники и эксперты отрасли выбрали перечень технологий переработки отходов, которые лягут в основу обновленной системы обращения с ТКО в регионе и в перспективе позволят оставлять минимальный процент безопасных "хвостов", сообщил глава региона Александр Дрозденко.При этом он упомянул технологию пирогазификации - наиболее универсального источника питания, которая в состоянии переработать широкий спектр относительно сухих биомасс."Пирогазификация - технология, которая пусть не сразу, но в перспективе развития системы утилизации отходов, которую мы в настоящий момент формируем, позволит соблюдать идеальный баланс интересов жителей, государства и вовлеченного в процесс бизнеса. Она позволяет полностью уйти от остаточных "хвостов", ― сказал Дрозденко, выступая на экологическом совете.В рамках экосовета также прошло обсуждение высокотехнологичного мусороперерабатывающего производства SRF топлива. Технология предполагает глубокую и тщательную сортировку отходов, при которой на вторичный рынок поступает до шести видов вторичных материальных ресурсов и топливо для цементных заводов и иных промышленных производств.Глава региона отметил, что основой новой системы обращения с ТКО в Ленинградской области уже становится придомовой раздельный сбор мусора и обработка на мусороперерабатывающих производствах, которые сейчас набирают обороты в Ленинградской области. Отделение органики для биокомпостирования от твердых фракций оставляет около 30% массы, которая требует размещения, от чего хочет уйти регион в ходе реформы. Уже сегодня понятно, как будет эволюционировать этот процесс: пиролиз на начальном этапе позволит уменьшать количество "хвостов", а в дальнейшем применение технологии максимально расширят.
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жкх, александр дрозденко
11:15 20.07.2021
 

В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаздельный сбор мусора в Москве
Раздельный сбор мусора в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области, общественники и эксперты отрасли выбрали перечень технологий переработки отходов, которые лягут в основу обновленной системы обращения с ТКО в регионе и в перспективе позволят оставлять минимальный процент безопасных "хвостов", сообщил глава региона Александр Дрозденко.
При этом он упомянул технологию пирогазификации - наиболее универсального источника питания, которая в состоянии переработать широкий спектр относительно сухих биомасс.
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"Пирогазификация - технология, которая пусть не сразу, но в перспективе развития системы утилизации отходов, которую мы в настоящий момент формируем, позволит соблюдать идеальный баланс интересов жителей, государства и вовлеченного в процесс бизнеса. Она позволяет полностью уйти от остаточных "хвостов", ― сказал Дрозденко, выступая на экологическом совете.
В рамках экосовета также прошло обсуждение высокотехнологичного мусороперерабатывающего производства SRF топлива. Технология предполагает глубокую и тщательную сортировку отходов, при которой на вторичный рынок поступает до шести видов вторичных материальных ресурсов и топливо для цементных заводов и иных промышленных производств.
Глава региона отметил, что основой новой системы обращения с ТКО в Ленинградской области уже становится придомовой раздельный сбор мусора и обработка на мусороперерабатывающих производствах, которые сейчас набирают обороты в Ленинградской области. Отделение органики для биокомпостирования от твердых фракций оставляет около 30% массы, которая требует размещения, от чего хочет уйти регион в ходе реформы. Уже сегодня понятно, как будет эволюционировать этот процесс: пиролиз на начальном этапе позволит уменьшать количество "хвостов", а в дальнейшем применение технологии максимально расширят.
 
Ленинградская областьЖКХАлександр Дрозденко
 
 
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