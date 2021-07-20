https://ria.ru/20210720/lenoblast-1741989775.html

В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО

В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО - РИА Новости, 20.07.2021

В Ленобласти выбрали технологии переработки ТКО

Власти Ленинградской области, общественники и эксперты отрасли выбрали перечень технологий переработки отходов, которые лягут в основу обновленной системы... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:15

2021-07-20T11:15

2021-07-20T11:15

ленинградская область

жкх

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл — РИА Новости. Власти Ленинградской области, общественники и эксперты отрасли выбрали перечень технологий переработки отходов, которые лягут в основу обновленной системы обращения с ТКО в регионе и в перспективе позволят оставлять минимальный процент безопасных "хвостов", сообщил глава региона Александр Дрозденко.При этом он упомянул технологию пирогазификации - наиболее универсального источника питания, которая в состоянии переработать широкий спектр относительно сухих биомасс."Пирогазификация - технология, которая пусть не сразу, но в перспективе развития системы утилизации отходов, которую мы в настоящий момент формируем, позволит соблюдать идеальный баланс интересов жителей, государства и вовлеченного в процесс бизнеса. Она позволяет полностью уйти от остаточных "хвостов", ― сказал Дрозденко, выступая на экологическом совете.В рамках экосовета также прошло обсуждение высокотехнологичного мусороперерабатывающего производства SRF топлива. Технология предполагает глубокую и тщательную сортировку отходов, при которой на вторичный рынок поступает до шести видов вторичных материальных ресурсов и топливо для цементных заводов и иных промышленных производств.Глава региона отметил, что основой новой системы обращения с ТКО в Ленинградской области уже становится придомовой раздельный сбор мусора и обработка на мусороперерабатывающих производствах, которые сейчас набирают обороты в Ленинградской области. Отделение органики для биокомпостирования от твердых фракций оставляет около 30% массы, которая требует размещения, от чего хочет уйти регион в ходе реформы. Уже сегодня понятно, как будет эволюционировать этот процесс: пиролиз на начальном этапе позволит уменьшать количество "хвостов", а в дальнейшем применение технологии максимально расширят.

https://ria.ru/20210719/gaz-1741816990.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, александр дрозденко