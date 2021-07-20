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Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек - РИА Новости, 20.07.2021

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки - до 87,7727 рубля, курс доллара - на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:05

2021-07-20T14:05

2021-07-20T14:05

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки - до 87,7727 рубля, курс доллара - на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика