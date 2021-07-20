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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210720/kurs-1742029776.html
Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек
Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек - РИА Новости, 20.07.2021
Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки - до 87,7727 рубля, курс доллара - на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:05
2021-07-20T14:05
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки - до 87,7727 рубля, курс доллара - на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика
14:05 20.07.2021
 
Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек

Официальный курс евро на среду вырос на 16 копеек, до 87,77 рубля

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,3 копейки - до 87,7727 рубля, курс доллара - на 14,47 копейки, до 74,491 рубля, следует из данных Банка России.
Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, выросла на 15,3 копейки, составив 80,4678 рубля.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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