https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам

"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам - РИА Новости, 20.07.2021

"Нужно больше мечетей": Курбан-байрам в России отметили вопреки запретам

Без мечетей и у телевизора: Курбан-байрам, один из двух главных праздников ислама, прошел в уже привычном для мусульман формате. Прежде всего в Москве и... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:55

2021-07-20T13:55

2021-07-20T14:12

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

аналитика - религия и мировоззрение

московская соборная мечеть

рушан аббясов

курбан-байрам

ильдар аляутдинов

новосибирск

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости, Антон Скрипунов, Никита Бизин. Без мечетей и у телевизора: Курбан-байрам, один из двух главных праздников ислама, прошел в уже привычном для мусульман формате. Прежде всего в Москве и области, где мечети закрыли из-за пандемии. Но не все последователи исламской религии захотели с этим мириться. О том, как верующие встретили важную дату, — в репортаже РИА Новости.Молитва вместо пробежкиГамзат Бекеев бежит трусцой по лесной тропинке. Рано утром в лесопарке в подмосковных Котельниках почти никого: лишь редкие бегуны и собачники. Но Гамзат одет не по-спортивному. В кожаных сандалиях, длинной белой одежде, которую обычно носят на Ближнем Востоке, и тюбетейке, он торопится на молитву."Мы с братьями второй раз собираемся тут, чтобы совершить намаз. В предыдущий молились в мае, на Ураза-Байрам. Вот тут", — показывает на футбольную "коробку", где еще несколько десятков человек. У всех в руках коврики.Ближе к восьми становится людно — у спортплощадки уже больше сотни верующих. От парковки, что неподалеку, тянется вереница: одни, помолившись самостоятельно, торопятся на работу, другие — выпрыгивают из машин и бегут, стараясь успеть на коллективный намаз. И даже игнорируют стихийный мини-рынок: две женщины торгуют вырезанными из линолеума ковриками для молитвы, а один продавец разложил на земле пакеты с финиками.Около восьми верующие садятся на колени у футбольных ворот. Имам читает проповедь. Затем все вместе совершают намаз. Под пристальными взглядами местных жителей: кто-то следит за происходящим с удивлением и интересом, кто-то — недовольно, что-то бурча себе под нос.Проблема давняя: мусульмане порой совершают намазы прямо во дворах — жильцы возмущаются. Еще 15 лет назад такое происходило повсеместно, причем именно на Курбан-байрам. Теперь же подобные случаи — редкость, духовенство призывает верующих не молиться где им вздумается.Вот и сейчас духовные лидеры мусульман в Москве и области велели отмечать важный праздник дома. Из-за всплеска заболеваемости коронавирусом столичные мечети недоступны. В Подмосковье — тоже, хотя на Ураза-байрам, 13 мая, они были открыты."Это далось непросто. Но, посоветовавшись с врачами и Роспотребнадзором, мы решили провести Курбан-байрам в режиме онлайн — как в прошлом году, верующие включали трансляцию намаза из Ногинской соборной мечети", — говорит муфтий Московской области Рушан Аббясов.Все прочие площадки — "не санкционированы духовенством". Аббясов заверил РИА Новости, что муфтият выяснит, почему верующие пришли на стихийный намаз в Котельниках, и примет необходимые меры."Стало легче"Но одним Подмосковьем не ограничилось. Несмотря на запрет, коллективный намаз состоялся в Екатеринбурге. По данным СМИ, у мечети собралось несколько десятков человек, хотя власти и духовенство просили верующих остаться дома. Та же картина — и в других городах-миллионниках, в том числе Новосибирске и Санкт-Петербурге.Но где-то мусульманам все же разрешили помолиться вместе — например, в Башкирии. По словам главы местного духовного управления муфтия Айнура Биргалина, погода позволила разместить прихожан на улице.Вне мечетей отмечают Курбан-байрам и в Крыму. "Рассадить людей в шахматном порядке, которые придут в масках и с ковриками, уже не составляет труда. Поэтому ограничений по самой молитве у нас нет, это коснулось лишь массовых празднований", — поясняет заммуфтия региона Эсадуллах Баиров.На полноценную молитву надеялись и московские мусульмане. В столице больше года не было коллективных намазов на главные праздники. Отменили их и в этот раз."В праздники в Московскую соборную мечеть приходило более 100 тысяч человек. Люди заполняли всю мечеть, выстраивались на прилегающих улицах. В таких условиях, безусловно, соблюсти противовирусные меры невозможно", — отмечает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.В нескольких сотнях метров до молельни полицейские и росгвардейцы установили кордоны: на случай, если верующие массово устремятся на молитву. На выходе из станции метро "Проспект Мира" дежурили волонтеры. Но обошлось без особых инцидентов. "Обычно бывают толпы, однако в этом году работать легко: людей немного, — рассказывает один из добровольцев. — Правда, некоторые все же хотят прорваться. Это огорчает — ведь им еще заранее все объяснили"."Они сами по себе"Конечно, такие жесткие ограничения раздражают верующих. Об этом говорят сами муфтии. Дело не только в том, что мусульмане лишены "радости встретить праздник совместно". Куда печальнее, отмечают главы общин, удаленность от духовных центров."Налицо большая проблема строительства мечетей — мест, где мы могли бы вести эту работу, в том числе с мигрантами. Сейчас они предоставлены сами себе, и среди них тоже появляются не совсем понятные личности, которые себя называют имамами, проповедуют. Официальные религиозные организации к этому не имеют отношения, мы не знаем их и знать не можем, что они рассказывают", — жалуется председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.Особенно, добавляет он, это касается мигрантов. С ними "нужна постоянная работа". Новые мечети, по его словам, могут стать и просветительскими центрами.И что самое главное, подчеркивает Крганов, новые молельни в крупных городах облегчат организацию крупных праздников. И предотвратят нелегальные массовые намазы.

https://ria.ru/20200930/mecheti-1577969911.html

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московская область (подмосковье)

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россия, альбир крганов, аналитика - религия и мировоззрение, московская соборная мечеть, рушан аббясов, курбан-байрам, ильдар аляутдинов, новосибирск, московская область (подмосковье)