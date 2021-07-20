https://ria.ru/20210720/kurban-1741936304.html

Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения

Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - РИА Новости, 20.07.2021

Мусульмане отмечают Курбан-байрам - праздник жертвоприношения

Мусульмане отмечают один из главных праздников ислама Курбан-байрам (Ид аль-Адха, “праздник жертвоприношения” по-арабски) во вторник. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T00:01

2021-07-20T00:01

2021-07-20T00:01

религия и мировоззрение

россия

альбир крганов

московская соборная мечеть

курбан-байрам

равиль гайнутдин

ильдар аляутдинов

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мусульмане отмечают один из главных праздников ислама Курбан-байрам (Ид аль-Адха, “праздник жертвоприношения” по-арабски) во вторник.Праздничная молитва в Москве из-за пандемии коронавируса будет проводиться только в Соборной мечети - без прихожан, только с участием имамов, муэдзинов и заместителей муфтия. В Санкт-Петербурге, Подмосковье и ряде других регионов в связи с эпидемиологической обстановкой праздничные намазы также пройдут онлайн, а верующим было рекомендовано провести праздник в кругу семьи.“Подступы к мечети будут перекрыты, и людей будут заблаговременно при выходе из метро предупреждать. Будет несколько десятков, даже сотен волонтеров, которые заблаговременно будут людей оповещать о том, что мечеть на праздничный намаз закрыта, и намаз будет проходить в онлайн-режиме”, - рассказал РИА Новости заместитель председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ, главный имам Московской соборной мечети Ильдар Аляутдинов.Он отметил, что прихожане смогут попасть в мечеть уже днем, к полуденной молитве. “Днем мечеть будет работать в штатном режиме - она и сейчас открыта, она работает. Но все-таки в праздник почти 200 тыс. человек одновременно присутствует на одной площадке. Соответственно, есть риски, что кто-то может являться носителем вируса и, соответственно, заразить большое количество людей. Чтобы никого не подвергать опасности, было принято такое решение”, - пояснил муфтий.В прошлом, по его словам, на праздник в Московскую соборную мечеть приходило 140-160 тысяч человек.Курбан-байрам отмечается в 10-й день месяца зуль-хиджа исламского лунного календаря и продолжается три дня. Особенность исламского календаря заключается в том, что день в нем начинается с заходом солнца - поэтому начало дня празднования Курбан-байрама пришлось на 19 июля, однако праздничная молитва состоится утром вторника.Обращения к мусульманамЛидеры уммы накануне праздника обратились к верующим с поздравлениями.“В этом году большинство мусульман мира лишено возможности отправиться в Мекку для совершения ритуалов хаджа. Многие из нас лишены и возможности совершить праздничную молитву в Соборной мечети, являющуюся ваджибом. Эти лишения каждый из нас должен принять с мудростью и смирением”, - написал в опубликованном на сайте ДУМ РФ обращении к верующим председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин, отметив, что надеется на то, что чествование этого дня из года в год будет служить духовному сплочению и единению всех жителей России.Так как многие верующие лишены в этом году возможности отправиться в хадж, он призвал мусульман направить свои силы на благо общины и решение ее насущных потребностей. “Аллах за это воздаст вам наилучшее. А те, кто не имеет финансовой возможности и здоровья, пусть “оживляют” мечети, помогают своим общинам тем, чем облагодетельствовал Всевышний. <...> Утешением для тех, кто не имеет возможности совершить хадж, является обязательная для совершеннолетних мужчин пятничная молитва. Призываю Вас: посещайте пятничные молитвы и внимайте проповедям имамов. Награда от этих деяний обязательно будет на чашах с добрыми делами в Судный день”, - добавил муфтий.Председатель Духовного собрания мусульман России (ДСМР) муфтий Альбир Крганов пожелал мусульманам здоровья, мира и процветания. “Каждый год наши верующие братья и ‎сестры с ‎большим трепетом ждут наступления священных дней‏ ‏месяца хаджа, которые ‎объединяют наши сердца в едином ‎порыве любви и поклонения ко ‎Всевышнему, побуждают к ‎состраданию, взаимопомощи и братству, ‎утверждают идеалы ‎справедливости и добра, воспитывают в нас уважение ‎к ‎заповедям и традициям предков. Благословенный праздник ‎служит ‎духовному очищению людей, укреплению уз дружбы и ‎взаимопонимания ‎между всеми народами, проживающими на ‎нашей благодатной земле.‎ Мы встречаем праздничные дни с чувством духовного подъема, ‎единения и ‎солидарности, всем сердцем стремясь достичь ‎довольства Всевышнего ‎Создателя и духовно приблизиться к ‎нему”, - говорится в его поздравлении, опубликованном на сайте ДСМР.Праздник и благотворительностьВ дни Курбан-байрама пройдет также акция раздачи мяса жертвенных животных нуждающимся “Курбан Керим 2021”, сообщает сайт ДУМ РФ. Всего помощь в виде нескольких килограмм мяса получат десятки тысяч семей.“В местные и централизованные религиозные организации на местах... направляются целевые средства, которые будут использованы для приобретения жертвенных животных, проведения заклания, безопасной расфасовки и доставки в рефрижераторах специализированными предприятиями”, - написано в сообщении.Жертвенное мясо будет роздано в первую очередь одиноким людям и нуждающимся семьям, состоящим в базах религиозных организаций. “Курбан Керим 2021”, заверяет муфтият, пройдет с соблюдением всех санитарных требований, а также требований по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210715/vykhodnye-1741341925.html

https://ria.ru/20210719/kurban-1741820031.html

https://ria.ru/20210715/pomosch-1741356691.html

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