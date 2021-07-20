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В США допустили усиление охраны посольства на Кубе
В США допустили усиление охраны посольства на Кубе - РИА Новости, 20.07.2021
В США допустили усиление охраны посольства на Кубе
Соединенные Штаты после недавних протестов на Кубе изучают возможность увеличения численности штата своего посольства в Гаване, в том числе в целях усиления его РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:13
2021-07-20T22:13
нед прайс
барак обама
куба
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты после недавних протестов на Кубе изучают возможность увеличения численности штата своего посольства в Гаване, в том числе в целях усиления его защиты, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Мы анализируем наши планы по увеличению (численности) штата нашего посольства в Гаване, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, а также обеспечения достаточного уровня безопасности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.Отношения США и Кубы пережили "оттепель" при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Обамы в 2016 году.
https://ria.ru/20210717/kuba-1741647306.html
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нед прайс, барак обама, куба, вашингтон (город), сша, в мире
22:13 20.07.2021
 
В США допустили усиление охраны посольства на Кубе

Официальный представитель Госдепа Прайс допустил усиление охраны посольства США на Кубе

© REUTERS / Maria Alejandra Cardona Митинг эмигрантов в районе Маленькая Гавана в США
Митинг эмигрантов в районе Маленькая Гавана в США - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© REUTERS / Maria Alejandra Cardona
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ВАШИНГТОН, 20 июл – РИА Новости. Соединенные Штаты после недавних протестов на Кубе изучают возможность увеличения численности штата своего посольства в Гаване, в том числе в целях усиления его защиты, заявил во вторник официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Мы анализируем наши планы по увеличению (численности) штата нашего посольства в Гаване, чтобы расширить возможности в части оказания консульских услуг, повышения взаимодействия с гражданским обществом, а также обеспечения достаточного уровня безопасности", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Акция протеста в Гаване - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
17 июля, 10:34
Активисты обвинили Байдена в использовании голода как оружия против Кубы
Первые за многие годы массовые протесты прошли 11 июля в 10 муниципалитетах Кубы. Среди требований протестующих – "свободные выборы" и решение социальных проблем. Сторонники правительства после призыва президента выйти на улицы провели собственные марши. Кубинские власти заявили, что за протестами на Кубе стоят США, Вашингтон эти слова опроверг, назвав их "серьезной ошибкой". Власти США заявляли, что протесты на Кубе отразятся на дальнейшей политике США в отношении этой страны.
Отношения США и Кубы пережили "оттепель" при администрации Барака Обамы, когда Байден был вице-президентом. В период двух президентских сроков Обамы были восстановлены дипотношения, возобновлены торговые и культурные обмены, вновь разрешены поездки американцев на Кубу. Кульминацией этого стало исключение в 2015 году Кубы из списка стран-пособников терроризма, а также визит в Гавану Обамы в 2016 году.
 
Нед ПрайсБарак ОбамаКубаВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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