17:43 20.07.2021 (обновлено: 17:56 20.07.2021)
Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году
Депутат Госдумы Панина напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от рассерженных крымчан" в 2014 году
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Слова экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются попыткой разжигания межнациональной розни, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год "отобрать" Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.
"Мы видим, как Порошенко пытается разжечь межнациональную рознь, натравливает мусульман на православных, крымских татар – на русских и на живущих в Крыму этнических украинцев. Эта циничная установка свойственна и нынешней украинской власти, которая пытается разжечь межрелигиозные и межэтнические конфликты на полуострове, прикармливает исламских экстремистов", - сказала Панина.
Депутат добавила, что "киевский режим и старой версии Порошенко, и в новой версии Зеленского" хочет превратить Крым в "подобие горячих точек третьего мира, в средневековую колониальную территорию, где можно безнаказанно совершать грабежи и погромы".
"Такие действия вместе с водной блокадой, вместе с похищениями крымчан на границе еще раз подтверждают то, что было хорошо известно и раньше. Крым был и остается для украинских властей чужой и чуждой землей, а "не отторгнутой частью Украины", о которой они лицемерно проливают крокодиловы слезы", - продолжила Панина.
По ее словам, обращение Порошенко может восприниматься двояко.
"С другой стороны, оно звучит комично. Это продолжение целой серии подобных демаршей, среди которых и обещание экс-министра обороны Украины Гелетея провести парад в Севастополе, и аналогичное высказывание экс-начальника штаба ВСУ Муженко в отношении Донецка. Чем закончились эти "парады", хорошо известно. Кстати, и сам Порошенко, приехав в марте 2014 года в Симферополь, едва унес ноги от рассерженных крымчан", - добавила Панина.