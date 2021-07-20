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Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году
Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году - РИА Новости, 20.07.2021
Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году
Слова экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются попыткой разжигания межнациональной розни, заявила РИА Новости член... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:43
2021-07-20T17:56
россия
вооруженные силы украины
петр порошенко
госдума рф
елена панина
донецк (донецкая область)
севастополь
в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Слова экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются попыткой разжигания межнациональной розни, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год "отобрать" Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае."Мы видим, как Порошенко пытается разжечь межнациональную рознь, натравливает мусульман на православных, крымских татар – на русских и на живущих в Крыму этнических украинцев. Эта циничная установка свойственна и нынешней украинской власти, которая пытается разжечь межрелигиозные и межэтнические конфликты на полуострове, прикармливает исламских экстремистов", - сказала Панина.Депутат добавила, что "киевский режим и старой версии Порошенко, и в новой версии Зеленского" хочет превратить Крым в "подобие горячих точек третьего мира, в средневековую колониальную территорию, где можно безнаказанно совершать грабежи и погромы"."Такие действия вместе с водной блокадой, вместе с похищениями крымчан на границе еще раз подтверждают то, что было хорошо известно и раньше. Крым был и остается для украинских властей чужой и чуждой землей, а "не отторгнутой частью Украины", о которой они лицемерно проливают крокодиловы слезы", - продолжила Панина.По ее словам, обращение Порошенко может восприниматься двояко."С другой стороны, оно звучит комично. Это продолжение целой серии подобных демаршей, среди которых и обещание экс-министра обороны Украины Гелетея провести парад в Севастополе, и аналогичное высказывание экс-начальника штаба ВСУ Муженко в отношении Донецка. Чем закончились эти "парады", хорошо известно. Кстати, и сам Порошенко, приехав в марте 2014 года в Симферополь, едва унес ноги от рассерженных крымчан", - добавила Панина.
https://ria.ru/20210720/zheleznyak-1742000874.html
https://ria.ru/20210720/krym-1741989972.html
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россия
донецк (донецкая область)
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россия, вооруженные силы украины, петр порошенко, госдума рф, елена панина, донецк (донецкая область), севастополь, в мире
17:43 20.07.2021 (обновлено: 17:56 20.07.2021)
 
Депутат напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от крымчан" в 2014 году

Депутат Госдумы Панина напомнила, как Порошенко "едва унес ноги от рассерженных крымчан" в 2014 году

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГород Симферополь
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Слова экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются попыткой разжигания межнациональной розни, заявила РИА Новости член комитета по международным делам ГД Елена Панина.
Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год "отобрать" Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае.
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"Мы видим, как Порошенко пытается разжечь межнациональную рознь, натравливает мусульман на православных, крымских татар – на русских и на живущих в Крыму этнических украинцев. Эта циничная установка свойственна и нынешней украинской власти, которая пытается разжечь межрелигиозные и межэтнические конфликты на полуострове, прикармливает исламских экстремистов", - сказала Панина.
Депутат добавила, что "киевский режим и старой версии Порошенко, и в новой версии Зеленского" хочет превратить Крым в "подобие горячих точек третьего мира, в средневековую колониальную территорию, где можно безнаказанно совершать грабежи и погромы".
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"Такие действия вместе с водной блокадой, вместе с похищениями крымчан на границе еще раз подтверждают то, что было хорошо известно и раньше. Крым был и остается для украинских властей чужой и чуждой землей, а "не отторгнутой частью Украины", о которой они лицемерно проливают крокодиловы слезы", - продолжила Панина.
По ее словам, обращение Порошенко может восприниматься двояко.
"С другой стороны, оно звучит комично. Это продолжение целой серии подобных демаршей, среди которых и обещание экс-министра обороны Украины Гелетея провести парад в Севастополе, и аналогичное высказывание экс-начальника штаба ВСУ Муженко в отношении Донецка. Чем закончились эти "парады", хорошо известно. Кстати, и сам Порошенко, приехав в марте 2014 года в Симферополь, едва унес ноги от рассерженных крымчан", - добавила Панина.
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РоссияВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоГосдума РФЕлена ПанинаДонецк (Донецкая область)СевастопольВ мире
 
 
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