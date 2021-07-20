https://ria.ru/20210720/krym-1742012526.html

Слуцкий прокомментировал обещания Порошенко вернуть Крым

Слуцкий прокомментировал обещания Порошенко вернуть Крым - РИА Новости, 20.07.2021

Слуцкий прокомментировал обещания Порошенко вернуть Крым

Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются дешевым популизмом, жители полуострова "гораздо лучше чувствуют... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:47

2021-07-20T12:47

2021-07-20T12:51

россия

леонид слуцкий (политик)

бахчисарай (крым)

петр порошенко

лдпр

госдума рф

верховная рада украины

владимир зеленский

республика крым

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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Заявления экс-президента Украины Петра Порошенко, пообещавшего "забрать Крым за год", являются дешевым популизмом, жители полуострова "гораздо лучше чувствуют себя" в России, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).В понедельник Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России, а также предложил через год встретить праздник в крымском Бахчисарае."Порошенко заявил, что в течение года Крым будет возвращен в состав Украины. Что ж, мечтать, говорят, не вредно, но в данном случае абсолютно бесполезно… А различные заявления о возвращении полуострова в состав Украины, которые звучат из Киева каждый год – это дешевый популизм в надежде хоть как-то реанимировать свой рейтинг. Крым и Севастополь навеки вернулись в родную гавань, в состав России. И пора принять этот факт", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.Также он добавил, что экс-президенту Украины в связи с его заявлениями стоило бы почитать Конституцию России, а также Уголовный кодекс и КоАП РФ "для общего развития"."Давайте посмотрим правде в лицо: какие бы народы и представителей каких бы профессий ни поздравлял украинский экс-президент, обещая им "вернуть Крым", его жители чувствуют себя гораздо лучше, чем до марта 2014 года, до исторического воссоединения с Россией", - продолжил парламентарий.Кроме того, он отметил, что РФ гарантировала крымским татарам право на использование родного языка, добавив, что он преподается в школах."А что мы видим на Украине? Одни лишь запреты и разделение страны на "коренные" и "некоренные" народы", - добавил Слуцкий.По его словам, основу для обсуждающегося в данный момент скандального закона о коренных народах, по которому русские, венгры и другие не являются таковыми на Украине, заложил президент Порошенко, "придя к власти после кровавого переворота, совершенного руками экстремистов и националистов"."Крымские татары сегодня прекрасно празднуют Курбан-байрам у себя дома – в российском Крыму. И я от души поздравляю и их, и всех мусульман", - подытожил депутат.В начале июля Верховная рада приняла закон "О коренных народах Украины", в котором отдельно прописаны народы, сформировавшиеся на территории Крыма, - крымские татары, караимы и крымчаки. При этом русские, белорусы, венгры, греки, болгары и другие проживающие на Украине народности к коренным относиться не могут. Закон пока не вступил в силу, его еще должен подписать президент Владимир Зеленский. Москва резко раскритиковала этот документ. В МИД его назвали дискриминационным и нарушающим основополагающие международные договоры в области прав человека, а президент Владимир Путин отметил, что идея делить народы на коренные и нет напоминает теорию и практику нацистской Германии.

https://ria.ru/20210720/zheleznyak-1742000874.html

https://ria.ru/20210720/krym-1741989972.html

https://ria.ru/20210720/poroshenko-1741979018.html

https://ria.ru/20210720/poroshenko-1741973951.html

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

севастополь

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россия, леонид слуцкий (политик), бахчисарай (крым), петр порошенко, лдпр, госдума рф, верховная рада украины, владимир зеленский, республика крым, севастополь, в мире