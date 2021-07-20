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Распространение коронавируса
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В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19
В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021
В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19
Более 400 случаев заражения коронавирусом выявляют в Крыму четвертые сутки подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:52
2021-07-20T11:52
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
сергей аксенов (политик)
здоровье - общество
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 400 случаев заражения коронавирусом выявляют в Крыму четвертые сутки подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Впервые суточное число заражений превысило 400 случаев 16 июля."За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 1478 человек.Общее число заболевших за весь период превысило 55 тысяч человек, выздоровевших – 47 517.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество
11:52 20.07.2021
 
В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19

В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкМедицинские работники в ковид-госпитале
Медицинские работники в ковид-госпитале - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 400 случаев заражения коронавирусом выявляют в Крыму четвертые сутки подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Впервые суточное число заражений превысило 400 случаев 16 июля.
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18 июня, 12:41
"За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, из общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 1478 человек.
Общее число заболевших за весь период превысило 55 тысяч человек, выздоровевших – 47 517.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей Аксенов (политик)Здоровье - ОбществоРеспублика КрымОбщество
 
 
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