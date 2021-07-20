https://ria.ru/20210720/krym-1741999519.html

В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19

В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021

В Крыму четвертый день подряд выявили более 400 случаев COVID-19

Более 400 случаев заражения коронавирусом выявляют в Крыму четвертые сутки подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:52

2021-07-20T11:52

2021-07-20T11:52

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

сергей аксенов (политик)

здоровье - общество

республика крым

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582880257_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0db1643cc6191b80b7895fdff1acef73.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Более 400 случаев заражения коронавирусом выявляют в Крыму четвертые сутки подряд, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Впервые суточное число заражений превысило 400 случаев 16 июля."За 19 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 402 случая новой коронавирусной инфекции", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По его словам, из общего количества заболевших 344 выявлены при обращении за медицинской помощью, 57 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один случай завозной из-за рубежа. За истекшие сутки обследованы 1478 человек.Общее число заболевших за весь период превысило 55 тысяч человек, выздоровевших – 47 517.

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, сергей аксенов (политик), здоровье - общество, республика крым, общество