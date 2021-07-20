https://ria.ru/20210720/krym-1741997584.html
В Крыму объявили штормовое предупреждение
В Крыму объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 20.07.2021
В Крыму объявили штормовое предупреждение
МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в связи с ожидающимися в среду и четверг ливнями и грозами с градом. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:43
2021-07-20T11:43
2021-07-20T11:43
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение в связи с ожидающимися в среду и четверг ливнями и грозами с градом."В связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 метров в секунду", - говорится в сообщении ведомства.Жаркая погода с аномально высокой среднесуточной температурой воздуха (на семь градусов выше нормы) установилась на полуострове в последние несколько дней. По прогнозам синоптиков, жара после прохождения фронтального раздела ослабеет, дневные температуры воздуха вернутся к многолетним значениям.
https://ria.ru/20210708/krym-1740449389.html
республика крым
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество
В Крыму объявили штормовое предупреждение
МЧС объявило штормовое предупреждение в Крыму из-за надвигающихся ливней, гроз и града