https://ria.ru/20210720/krym-1741989972.html
В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом"
В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом" - РИА Новости, 20.07.2021
В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом"
Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший забрать полуостров за год, сможет побывать там РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:16
2021-07-20T11:16
2021-07-20T12:11
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
курбан-байрам
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший забрать полуостров за год, сможет побывать там только как подсудимый.Свои планы бывший украинский лидер озвучил накануне во время обращения к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю Курбан-байрама. В следующий раз, по его словам, он намерен устроить празднование уже в Бахчисарае. "Поспешу его (Порошенко. — Прим. ред.) огорчить — планы придется подкорректировать. Сначала его ждет Бахчисарайский трибунал, а затем в Керчи у нас есть неплохая колония. Отсидит положенное за все происки и диверсии в отношении Крыма, а уж затем сможет работать, к примеру, в Бахчисарайском городском архиве", — сказал РИА Новости Крючков.В Киеве регулярно говорят о том, что собираются вернуть Крым. На 23 августа назначен посвященный этой теме саммит "Крымская платформа", куда пригласили представителей США, Турции, Великобритании, Канады и других стран. В Москве не раз заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.
https://ria.ru/20210720/poroshenko-1741973951.html
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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, курбан-байрам, республика крым
11:16 20.07.2021 (обновлено: 12:11 20.07.2021)
В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом"
Советник главы Крыма Крючков: Порошенко сможет побывать в Крыму только как подсудимый