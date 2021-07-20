https://ria.ru/20210720/krym-1741989972.html

В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом"

В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом" - РИА Новости, 20.07.2021

В Крыму пригрозили Порошенко "Бахчисарайским трибуналом"

Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший забрать полуостров за год, сможет побывать там РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:16

2021-07-20T11:16

2021-07-20T12:11

россия

бахчисарай (крым)

петр порошенко

курбан-байрам

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл — РИА Новости. Советник главы Крыма по информполитике Олег Крючков заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко, пообещавший забрать полуостров за год, сможет побывать там только как подсудимый.Свои планы бывший украинский лидер озвучил накануне во время обращения к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю Курбан-байрама. В следующий раз, по его словам, он намерен устроить празднование уже в Бахчисарае. "Поспешу его (Порошенко. — Прим. ред.) огорчить — планы придется подкорректировать. Сначала его ждет Бахчисарайский трибунал, а затем в Керчи у нас есть неплохая колония. Отсидит положенное за все происки и диверсии в отношении Крыма, а уж затем сможет работать, к примеру, в Бахчисарайском городском архиве", — сказал РИА Новости Крючков.В Киеве регулярно говорят о том, что собираются вернуть Крым. На 23 августа назначен посвященный этой теме саммит "Крымская платформа", куда пригласили представителей США, Турции, Великобритании, Канады и других стран. В Москве не раз заявляли, что вопрос принадлежности полуострова закрыт.

https://ria.ru/20210720/poroshenko-1741973951.html

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, курбан-байрам, республика крым