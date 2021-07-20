В Крыму ответили на обещание Порошенко вернуть полуостров
Первый вице-спикер парламента Крыма Фикс назвал обещание Петра Порошенко вернуть Крым враньем
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на побережье Черного моря с вершины горы Ай-Петри в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал "враньем без зазрения совести" обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть" полуостров через год.
Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России.
"Обещать не значит жениться. В очередной раз заигрывают с представителями крымскотатарского народа, врут без зазрения совести. Ни стыда, ни совести. Но как говаривал Жеглов в известном кинофильме, "дырку ты получишь от бублика, а не Шарапова". Так и с Крымом. Дырку от бублика получите, господин Порошенко, а не Крым", - сказал РИА Новости Фикс.
По его мнению, риторика Порошенко, по всей видимости, связана с возможными досрочными выборами на Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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