https://ria.ru/20210720/krym-1741975567.html

В Крыму ответили на обещание Порошенко вернуть полуостров

В Крыму ответили на обещание Порошенко вернуть полуостров - РИА Новости, 20.07.2021

В Крыму ответили на обещание Порошенко вернуть полуостров

Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал "враньем без зазрения совести" обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть" полуостров через... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T09:55

2021-07-20T09:55

2021-07-20T09:55

россия

ефим фикс

петр порошенко

республика крым

украина

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал "враньем без зазрения совести" обещание экс-президента Украины Петра Порошенко "вернуть" полуостров через год.Ранее Порошенко, обращаясь к крымским татарам и всем украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, пообещал за год отобрать Крым у России.По его мнению, риторика Порошенко, по всей видимости, связана с возможными досрочными выборами на Украине.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210707/krym-1740352693.html

россия

республика крым

украина

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россия, ефим фикс, петр порошенко, республика крым, украина, политика