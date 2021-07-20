https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год - РИА Новости, 20.07.2021
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:43
2021-07-20T03:43
2021-07-20T06:36
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150946/90/1509469016_0:131:2536:1558_1920x0_80_0_0_b4319cea3e597072fffbbfb502cca394.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год.Бывший глава государства обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам.По словам экс-президента, уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
россия
бахчисарай (крым)
республика крым
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150946/90/1509469016_13:0:2536:1892_1920x0_80_0_0_587630373494c6a4809b7d79ce2d3884.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, республика крым, украина, в мире
03:43 20.07.2021 (обновлено: 06:36 20.07.2021)
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год