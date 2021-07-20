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Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год - РИА Новости, 20.07.2021
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год
Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T03:43
2021-07-20T06:36
россия
бахчисарай (крым)
петр порошенко
республика крым
украина
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год.Бывший глава государства обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам.По словам экс-президента, уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.
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россия
бахчисарай (крым)
республика крым
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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, республика крым, украина, в мире
03:43 20.07.2021 (обновлено: 06:36 20.07.2021)
 
Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год

Петр Порошенко пообещал вернуть Крым в состав Украины за год

© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины Петр Порошенко
Экс-президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Михаил Палинчак
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год.
Бывший глава государства обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой", — написал Порошенко.
По словам экс-президента, уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.

"И вскоре в украинском Крыму коренной крымскотатарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — предположил Порошенко.

Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.
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