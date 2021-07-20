https://ria.ru/20210720/krym-1741957393.html

Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год

Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год - РИА Новости, 20.07.2021

Порошенко пообещал отобрать Крым у России за год

Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T03:43

2021-07-20T03:43

2021-07-20T06:36

россия

бахчисарай (крым)

петр порошенко

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал в Facebook отобрать Крым у России за год.Бывший глава государства обратился к крымским татарам и "всем украинским мусульманам" по случаю исламского праздника Курбан-байрам.По словам экс-президента, уже через год мусульманский праздник в Крыму якобы будут отмечать уже в составе Украины.Ранее Верховная рада окончательно приняла закон о "коренных народах Украины", в перечень которых не включены русские. При этом в тексте закона отдельно прописаны как коренные народы те, что сформировались на территории Крыма, — крымские татары, караимы и крымчаки. Закон инициировал президент Владимир Зеленский, в парламенте его поддержали 325 депутатов. Документ еще должен подписать глава государства.

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

россия

бахчисарай (крым)

республика крым

украина

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россия, бахчисарай (крым), петр порошенко, республика крым, украина, в мире