https://ria.ru/20210720/krepost-1742070329.html

В августе в Липецкой области появится крепость эпохи викингов

В августе в Липецкой области появится крепость эпохи викингов - РИА Новости, 20.07.2021

В августе в Липецкой области появится крепость эпохи викингов

В августе в Елецком районе Липецкой области появится новый туристический объект –на площади более пяти гектаров реконструкторы из клуба "Копье" возведут... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:02

2021-07-20T17:02

2021-07-20T17:02

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. В августе в Елецком районе Липецкой области появится новый туристический объект –на площади более пяти гектаров реконструкторы из клуба "Копье" возведут деревянную крепость эпохи викингов, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Клуб известен как организатор масштабных международных фестивалей "Русборг" и "Ладейное поле", ежегодно собирающих в Липецкой области тысячи любителей истории.По словам главы региона, строительство ведется на средства президентского гранта, который клуб получил полгода назад в размере почти 2,9 миллионов рублей. На выделенные средства реконструкторы возводят 700 метров частокола вокруг крепости, крепостную стену с 4 башнями и 3 кварталами: скандинавским, северорусским и южнорусским.Сейчас большая часть работ уже выполнена. Строители уверяют, что крепость в Елецком районе будет почти в два раза больше, чем все возведенные до сих пор в мире.

https://ria.ru/20210712/elets-1740955290.html

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2021

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игорь артамонов