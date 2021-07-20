https://ria.ru/20210720/kran-1742074762.html

В Тольятти упал башенный кран

В Тольятти упал башенный кран - РИА Новости, 20.07.2021

В Тольятти упал башенный кран

Башенный кран упал на строительной площадке в Тольятти Самарской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:22

2021-07-20T17:22

2021-07-20T17:33

россия

самарская область

тольятти

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742075784_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_37dd38b34031a697c106ff655e07b193.jpg

САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на строительной площадке в Тольятти Самарской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о падении башенного крана высотой 46 метров на строительной площадке в Комсомольском районе Тольятти поступило в 15.23 (14.23 мск)."В результате происшествия погибших и пострадавших нет, разрушений на земле не произошло, линии электропередачи не повреждены (кран упал в сторону лесного массива)", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС предупреждало, что во вторник днем в Самарской области ожидаются гроза, ливень, крупный град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.

https://ria.ru/20210710/kran-1740744677.html

россия

самарская область

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Подъемный кран сдуло ветром в Тольятти Теперь ливни накрыли Поволжье. В Тольятти сдуло кран. 2021-07-20T17:22 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, тольятти, происшествия