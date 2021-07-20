https://ria.ru/20210720/kran-1742074762.html
В Тольятти упал башенный кран
В Тольятти упал башенный кран - РИА Новости, 20.07.2021
В Тольятти упал башенный кран
Башенный кран упал на строительной площадке в Тольятти Самарской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:22
2021-07-20T17:22
2021-07-20T17:33
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тольятти
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САМАРА, 20 июл - РИА Новости. Башенный кран упал на строительной площадке в Тольятти Самарской области, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по региону.По данным ведомства, сообщение о падении башенного крана высотой 46 метров на строительной площадке в Комсомольском районе Тольятти поступило в 15.23 (14.23 мск)."В результате происшествия погибших и пострадавших нет, разрушений на земле не произошло, линии электропередачи не повреждены (кран упал в сторону лесного массива)", - говорится в сообщении.Ранее ГУМЧС предупреждало, что во вторник днем в Самарской области ожидаются гроза, ливень, крупный град и шквалистый ветер 20-25 метров в секунду.
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Подъемный кран сдуло ветром в Тольятти
Теперь ливни накрыли Поволжье. В Тольятти сдуло кран.
2021-07-20T17:22
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17:22 20.07.2021 (обновлено: 17:33 20.07.2021)
В Тольятти упал башенный кран
МЧС: башенный кран упал на строительной площадке в Тольятти Самарской области