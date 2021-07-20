https://ria.ru/20210720/kozak-1742076097.html

Козак назвал обвинения Киева демагогией

Козак назвал обвинения Киева демагогией - РИА Новости, 20.07.2021

Козак назвал обвинения Киева демагогией

Демагогия Киева о том, что ополченцы ДНР и ЛНР являются марионетками РФ, имеет одну цель – поставить под сомнения минские соглашения, заявил замглавы... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T17:27

2021-07-20T17:27

2021-07-20T17:27

ситуация в днр и лнр

дмитрий козак

киев

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/156346/39/1563463988_0:21:3026:1723_1920x0_80_0_0_a6dee992aeababac4851d563a5afbb77.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Демагогия Киева о том, что ополченцы ДНР и ЛНР являются марионетками РФ, имеет одну цель – поставить под сомнения минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.По его словам, "Украина занимает "последовательную и принципиальную" позицию: не рассматривать, даже не прикасаться ни к каким предложениям, исходящим от представителей Донецка и Луганска". "Исключить Донбасс из переговорного процесса – значит пересмотреть сами смысл и содержание минских соглашений. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс без каких-либо посредников и без оговорок", - пояснил он."В реальности, сама по себе демагогия о том, что "сепаратисты" – якобы наши марионетки, имеет лишь одну цель: поставить под сомнение соглашения, подписанные в Минске, чтобы провести мысль о возможности неполитического урегулирования конфликта, его разрешения военным путем или путем экономического удушения одной из сторон", - заявил Козак.Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" выразил убежденность, что минские соглашения по-прежнему не имеют альтернативы. Он отметил, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". Путин подчеркнул, минские соглашения нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе и дают шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210720/kozak-1742061214.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, дмитрий козак, киев, в мире