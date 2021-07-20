Козак назвал обвинения Киева демагогией
Козак: Киев, называя ополченцев марионетками РФ, ставит под сомнения минские соглашения
МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Демагогия Киева о том, что ополченцы ДНР и ЛНР являются марионетками РФ, имеет одну цель – поставить под сомнения минские соглашения, заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ во Франции.
По его словам, "Украина занимает "последовательную и принципиальную" позицию: не рассматривать, даже не прикасаться ни к каким предложениям, исходящим от представителей Донецка и Луганска". "Исключить Донбасс из переговорного процесса – значит пересмотреть сами смысл и содержание минских соглашений. В Комплексе мер черным по белому записано, что субъектами урегулирования с правом решающего голоса являются исключительно Украина и Донбасс без каких-либо посредников и без оговорок", - пояснил он.
"В реальности, сама по себе демагогия о том, что "сепаратисты" – якобы наши марионетки, имеет лишь одну цель: поставить под сомнение соглашения, подписанные в Минске, чтобы провести мысль о возможности неполитического урегулирования конфликта, его разрешения военным путем или путем экономического удушения одной из сторон", - заявил Козак.
Ранее президент России Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" выразил убежденность, что минские соглашения по-прежнему не имеют альтернативы. Он отметил, что "Россия сделала всё, чтобы остановить братоубийство". Путин подчеркнул, минские соглашения нацелены на мирное урегулирование конфликта в Донбассе и дают шанс мирно восстановить территориальную целостность Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.