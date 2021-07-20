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Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе
Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 20.07.2021
Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе
Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:27
2021-07-20T16:27
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
петр порошенко
владимир зеленский
дмитрий козак
безопасность
в мире
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности минским соглашениям, и о том, что "минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта"."Более того, украинский президент заявлял, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, дмитрий козак, безопасность, в мире
16:27 20.07.2021
 
Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе

Замглавы АП Козак: подходы Зеленского к урегулированию конфликта в Донбасее хуже, чем у Порошенко

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Козак
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.

"Я не знаком в деталях с линией, которую проводила предыдущая администрация (украинского президента). Но, как отмечают мои коллеги, которые участвовали в переговорном процессе того периода, сегодня позиция Зеленского ничем не отличается от позиции Украины времен Порошенко. По некоторым аспектам "новые" подходы стали даже хуже", - сказал он в интервью "Политик Интернасьональ", текст которого опубликован на сайте посольства РФ.

По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности минским соглашениям, и о том, что "минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".
"Более того, украинский президент заявлял, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России", - сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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