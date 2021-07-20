https://ria.ru/20210720/kozak-1742060034.html

Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе

Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе - РИА Новости, 20.07.2021

Козак сравнил подходы Зеленского и Порошенко к урегулированию в Донбассе

Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T16:27

2021-07-20T16:27

2021-07-20T16:27

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

петр порошенко

владимир зеленский

дмитрий козак

безопасность

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156346/38/1563463878_0:122:3042:1833_1920x0_80_0_0_462c7d07cc610d2d2fc31aa8d8dc65d6.jpg

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Подходы президента Украины Владимира Зеленского в решении конфликта в Донбассе стали хуже, чем были у предыдущего главы украинского государства Петра Порошенко, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак.По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности минским соглашениям, и о том, что "минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта"."Более того, украинский президент заявлял, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России", - сказал он.Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье "Об историческом единстве русских и украинцев" заявил, что несмотря на предвыборные обещания президента Украины Владимира Зеленского, ничего не изменилось, а в чем-то ситуация в стране и вокруг Донбасса еще и деградировала.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210712/donbass-1740967466.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, петр порошенко, владимир зеленский, дмитрий козак, безопасность, в мире