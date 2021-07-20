Владелец рассказал, от чего зависит будущее космодрома "Морской старт"
Глава S7 Space Елин заявил, что будущее космодрома "Морской старт" определится в ближайший месяц
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкШвартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома "Морской старт" у пирса СРЗ в Славянке
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Определенность в том, заинтересованы ли российские государственные организации в ракетно-космическом комплексе "Морской старт", появится в ближайший месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор компании владельца комплекса - "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) Евгений Елин.
"Мы обратились на сегодняшний день в правительство, чтобы оно внесло определенность. Если потребность в такой инфраструктуре у государства есть - она же нужна не для того, чтобы там музей делать, а для пусков, - тогда пускай нам дадут предложение: когда предполагается пускать, что предполагается пускать - и заключить об этом соглашение", - сказал он.
"Если нет потребности - это тоже ответ, тогда мы уже будем действовать как-то, исходя из своих соображений. На сегодняшний день такая ситуация - не очень для нас комфортная", - добавил Елин, пояснив, что компания тратит большие средства на содержание комплекса в порту в Приморье.
По его словам, скорее всего в ближайший месяц будет внесена определенность по судьбе проекта. "Нас устроит любой ответ (государства)", - сказал Елин.
Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижная стартовая платформа Odyssey.
В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.
В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.
Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.