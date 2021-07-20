https://ria.ru/20210720/kosmodrom-1741956233.html

Владелец рассказал, от чего зависит будущее космодрома "Морской старт"

Владелец рассказал, от чего зависит будущее космодрома "Морской старт" - РИА Новости, 20.07.2021

Владелец рассказал, от чего зависит будущее космодрома "Морской старт"

Определенность в том, заинтересованы ли российские государственные организации в ракетно-космическом комплексе "Морской старт", появится в ближайший месяц,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T02:08

2021-07-20T02:08

2021-07-20T02:08

россия

владислав филев

евгений елин

юрий борисов (вице-премьер)

славянка

союз

s7 airlines

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

борисов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Определенность в том, заинтересованы ли российские государственные организации в ракетно-космическом комплексе "Морской старт", появится в ближайший месяц, сообщил РИА Новости генеральный директор компании владельца комплекса - "С7 Космические транспортные системы" ("дочка" авиакомпании S7) Евгений Елин."Если нет потребности - это тоже ответ, тогда мы уже будем действовать как-то, исходя из своих соображений. На сегодняшний день такая ситуация - не очень для нас комфортная", - добавил Елин, пояснив, что компания тратит большие средства на содержание комплекса в порту в Приморье.По его словам, скорее всего в ближайший месяц будет внесена определенность по судьбе проекта. "Нас устроит любой ответ (государства)", - сказал Елин.Проект "Морской старт" создан в 1995 году для эксплуатации ракетно-космического комплекса морского базирования. В 2009 году он пережил банкротство и реорганизацию. В 2014 году из-за событий на Украине, где изготавливались ракеты "Зенит" для стартов с плавучего космодрома, проект после 36 пусков был приостановлен. В 2016 году S7 Group купила имущественный комплекс проекта "Морской старт" - сборочно-командное судно Sea Launch Commander и подвижная стартовая платформа Odyssey.В марте 2020 года комплекс был перевезен в порт Славянка в Приморье. В конце апреля глава S7 Владислав Филев сообщил, что проект "Морской старт" заморожен до лучших времен. Примерно в это же время стало известно, что "Роскосмос" поставил задачу своим предприятиям провести экономическое обоснование возобновления работы "Морского старта" для продолжения пусков с 2024 года.В августе вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил, что морской космодром может возобновить пуски в 2023-2024 годах.Пока не понятны объемы затрат на восстановление функционирования комплекса. Ранее S7 оценила суммарные затраты в 29 миллиардов рублей, Борисов - в 35 миллиардов, а "Росатом" - в 84 миллиарда рублей в ценах 2020 года или в 91 миллиард рублей в прогнозируемых ценах с учетом инфляции.Непонятна также ситуация с ракетой для комплекса. Ранее с него запускалась производимая на Украине ракета "Зенит" среднего класса, но с 2014 года ее производство приостановлено. На замену "Роскосмос" предлагает ракету "Союз-5" среднего класса, а S7 ведет разработку собственной ракеты легкого класса с перспективой использования наработок в носителе среднего класса.

https://ria.ru/20210720/zatraty-1741954812.html

https://ria.ru/20210607/rogozin-1735972586.html

россия

борисов

украина

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россия, владислав филев, евгений елин, юрий борисов (вице-премьер), славянка , союз, s7 airlines, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", борисов, украина, экономика