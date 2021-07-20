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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990349.html
В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.07.2021
В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 3 188, 2 478 и 1 934 соответственно, сообщили... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T11:17
2021-07-20T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 3 188, 2 478 и 1 934 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3 188 (случаев заражения за сутки), Московская область - 2 478, Санкт-Петербург - 1 934", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 28, 13 и восемь соответственно.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество
11:17 20.07.2021
 
В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве за сутки выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Медицинские работники в палате Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 3 188, 2 478 и 1 934 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: Москва - 3 188 (случаев заражения за сутки), Московская область - 2 478, Санкт-Петербург - 1 934", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 28, 13 и восемь соответственно.
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