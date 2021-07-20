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В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 20.07.2021

В Москве выявили 3188 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 3 188, 2 478 и 1 934 соответственно, сообщили... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:17

2021-07-20T11:17

2021-07-20T11:17

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге - 3 188, 2 478 и 1 934 соответственно, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва - 3 188 (случаев заражения за сутки), Московская область - 2 478, Санкт-Петербург - 1 934", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области, а также в Ненецком и Чукотском автономных округах - 28, 13 и восемь соответственно.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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