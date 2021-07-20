https://ria.ru/20210720/koronavirus-1741990085.html

В России за сутки 22 218 человек выздоровели от COVID-19

В России за сутки 22 218 человек выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2021

В России за сутки 22 218 человек выздоровели от COVID-19

За сутки в России выписаны 22 218 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 382 213, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T11:16

2021-07-20T11:16

2021-07-20T11:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

москва

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. За сутки в России выписаны 22 218 человек после лечения от COVID-19, за все время - 5 382 213, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 22 218 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 5 382 213", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 7968, Подмосковье - 1947, Санкт-Петербурге - 1894.

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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