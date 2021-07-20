https://ria.ru/20210720/kompromiss-1742011208.html

В Германии оценили возможность компромисса по "Северному потоку — 2"

В Германии оценили возможность компромисса по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 20.07.2021

В Германии оценили возможность компромисса по "Северному потоку — 2"

Компромисс с США по "Северному потоку 2" может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ), однако интересы Берлина при этом не учитываются,... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:41

2021-07-20T12:41

2021-07-20T12:45

вальдемар гердт

северный поток — 2

сша

берлин (город)

украина

в мире

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БЕРЛИН, 20 июл - РИА Новости. Компромисс с США по "Северному потоку 2" может включать тему закупки американского сжиженного газа (СПГ), однако интересы Берлина при этом не учитываются, заявил РИА Новости член комитета по международной политике бундестага ФРГ Вальдемар Гердт ("Альтернатива для Германии")."Договоренности по "Северному потоку 2" с США могут быть достигнуты на базе компромиссов. Они могут предусматривать, например, закупку Германией американского СПГ в определенном объеме, с другой стороны, при нашем дефиците энергетической корзины, он тоже нам нужен, хотя это и дороговато по сравнению с российским трубопроводным (газом)", - считает парламентарий."Возможно, предметом торга будут и интересы Украины в известной степени. Рад, что переговоры идут и что компромисс будет достигнут. И санкции будут сняты - это хороший поворот событий, не лучший, но политика - это искусство возможного", - добавил Гердт.Депутат считает, что интересы Германии в энергообеспечении в итоге "стали разменной монетой между Америкой и Россией". Он отметил, что "заокеанские друзья уделяют нашим интересам мало внимания, в то время как ограничение энергоносителей угрожает нашей экономике".Ранее СМИ сообщили о том, что договоренности между США и Германией о проекте "Северного потока 2" достигнуты, об их содержании станет известно в ближайшие дни.

https://ria.ru/20210720/potok-1741981997.html

https://ria.ru/20210719/gazoprovod-1741805330.html

сша

берлин (город)

украина

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вальдемар гердт, северный поток — 2, сша, берлин (город), украина, в мире