https://ria.ru/20210720/kolokoltsev-1742014898.html

Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом

Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 20.07.2021

Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом

Противодействие экстремизму остается на повестке дня правоохранительных органов в России, для этого нужно в том числе расширять диалог с национальными... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T12:58

2021-07-20T12:58

2021-07-20T12:58

россия

мигранты

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Противодействие экстремизму остается на повестке дня правоохранительных органов в России, для этого нужно в том числе расширять диалог с национальными диаспорами, привлекая их к профилактическим мероприятиям, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."На повестке дня остается задача противодействия любым проявлениям экстремизма... Для нейтрализации данной угрозы требуется действовать на упреждение, в постоянном контакте с другими федеральными органами власти. Сохранять наступательность, в том числе в вопросе выявления и блокировки запрещенного контента. Одновременно расширять диалог с национальными диаспорами, активно вовлекая их представителей в проводимые нами профилактические мероприятия", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на сайте "МВД Медиа".Об этом министр заявил, представляя личному составу своего нового заместителя – экс-главу антинаркотического главка МВД РФ Андрея Храпова. В своем выступлении он заявил, что новый замминистра останется на этой должности куратором антинаркотической политики. В ней, по его словам, "еще многое предстоит сделать", в том числе и в части совершенствования законодательства. Эта задача является одной из ключевых в рамках антинаркотической стратегии до 2030 года.Кроме того, Колокольцев попросил Храпова уделить серьезное внимание противодействию IT-преступности.

https://ria.ru/20210713/tolstoy-1741094922.html

россия

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россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество