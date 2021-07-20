https://ria.ru/20210720/kolokoltsev-1742014898.html
Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом
Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом - РИА Новости, 20.07.2021
Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом
Противодействие экстремизму остается на повестке дня правоохранительных органов в России, для этого нужно в том числе расширять диалог с национальными... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T12:58
2021-07-20T12:58
2021-07-20T12:58
россия
мигранты
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Противодействие экстремизму остается на повестке дня правоохранительных органов в России, для этого нужно в том числе расширять диалог с национальными диаспорами, привлекая их к профилактическим мероприятиям, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев."На повестке дня остается задача противодействия любым проявлениям экстремизма... Для нейтрализации данной угрозы требуется действовать на упреждение, в постоянном контакте с другими федеральными органами власти. Сохранять наступательность, в том числе в вопросе выявления и блокировки запрещенного контента. Одновременно расширять диалог с национальными диаспорами, активно вовлекая их представителей в проводимые нами профилактические мероприятия", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на сайте "МВД Медиа".Об этом министр заявил, представляя личному составу своего нового заместителя – экс-главу антинаркотического главка МВД РФ Андрея Храпова. В своем выступлении он заявил, что новый замминистра останется на этой должности куратором антинаркотической политики. В ней, по его словам, "еще многое предстоит сделать", в том числе и в части совершенствования законодательства. Эта задача является одной из ключевых в рамках антинаркотической стратегии до 2030 года.Кроме того, Колокольцев попросил Храпова уделить серьезное внимание противодействию IT-преступности.
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россия, мигранты, министерство внутренних дел рф (мвд россии), владимир колокольцев, общество
Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом
Министр внутренних дел Колокольцев призвал работать с диаспорами для борьбы с экстремизмом
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Противодействие экстремизму остается на повестке дня правоохранительных органов в России
, для этого нужно в том числе расширять диалог с национальными диаспорами, привлекая их к профилактическим мероприятиям, заявил глава МВД РФ Владимир Колокольцев
.
"На повестке дня остается задача противодействия любым проявлениям экстремизма... Для нейтрализации данной угрозы требуется действовать на упреждение, в постоянном контакте с другими федеральными органами власти. Сохранять наступательность, в том числе в вопросе выявления и блокировки запрещенного контента. Одновременно расширять диалог с национальными диаспорами, активно вовлекая их представителей в проводимые нами профилактические мероприятия", - сказал Колокольцев, его слова приводятся на сайте "МВД Медиа".
Об этом министр заявил, представляя личному составу своего нового заместителя – экс-главу антинаркотического главка МВД РФ Андрея Храпова. В своем выступлении он заявил, что новый замминистра останется на этой должности куратором антинаркотической политики. В ней, по его словам, "еще многое предстоит сделать", в том числе и в части совершенствования законодательства. Эта задача является одной из ключевых в рамках антинаркотической стратегии до 2030 года.
Кроме того, Колокольцев попросил Храпова уделить серьезное внимание противодействию IT-преступности.