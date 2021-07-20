https://ria.ru/20210720/koldun-1741918315.html

Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России

Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России - РИА Новости, 20.07.2021

Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России

“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.

2021-07-20T12:00

2021-07-20T12:00

2021-07-20T12:00

какая-то мистика

подкаст

московская область (подмосковье)

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Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России “Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон. audio/mpeg

Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России “Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон. audio/mpeg

Но как ему удавалось всё это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, московская область (подмосковье)