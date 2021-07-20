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Какая-то мистика
Подкаст про городские легенды, истории, байки и мифы. Бункеры и подземные ходы, клады и археологические находки, тайны зданий и их жильцов: альтернативный “путеводитель” по местам с удивительным прошлым.
https://ria.ru/20210720/koldun-1741918315.html
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России - РИА Новости, 20.07.2021
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
2021-07-20T12:00
2021-07-20T12:00
какая-то мистика
подкаст
московская область (подмосковье)
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Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
audio/mpeg
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
audio/mpeg
Но как ему удавалось всё это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, московская область (подмосковье)
12:00 20.07.2021
 

Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России

Какая-то мистика
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
Вчера, 12:00
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“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
Но как ему удавалось всё это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.
Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Монтаж Андрея Темнова
Редактор Наталия Шашина
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
 
Какая-то мистикаПодкастМосковская область (Подмосковье)
 
 
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