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Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России - РИА Новости, 20.07.2021
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
2021-07-20T12:00
2021-07-20T12:00
2021-07-20T12:00
какая-то мистика
подкаст
московская область (подмосковье)
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Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
audio/mpeg
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.
audio/mpeg
Но как ему удавалось всё это делать? Объясняет телеведущий, экскурсовод и автор книг “Подмосковье с Михаилом Жебраком” и “Пешком по Подмосковью” Михаил Жебрак. А легенду о зодиакальной карте Брюса и кольцевой линии метро рассказывает блогер и экскурсовод Светлана Килина.Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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аудио, подкаст, московская область (подмосковье)
Колдун Петра I. Яков Брюс: самый мистический персонаж в истории России
“Кольцевая линия метро построена по зодиакальной карте Якова Брюса” - о сподвижнике Петра Первого ходят и современные легенды. А раньше его считали колдуном. В жаркий летний день пруд в его усадьбе превращался в каток. Ходили слухи, что он сделал служанку из цветов, придумал омолаживающее зелье, а к нему в окно ночью влетает огнедышащий дракон.