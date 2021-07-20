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Наука
https://ria.ru/20210720/kofe-1742073583.html
Ученые не нашли связи между потреблением кофе и болезнями сердца
Ученые не нашли связи между потреблением кофе и болезнями сердца - РИА Новости, 20.07.2021
Ученые не нашли связи между потреблением кофе и болезнями сердца
Американские ученые завершили самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма. Результаты... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T17:20
2021-07-20T17:20
наука
здоровье
сша
питание
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские ученые завершили самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма. Результаты показали, что у тех, кто регулярно пьет кофе в умеренных количествах риск развития аритмии даже ниже, чем в среднем в популяции. Статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.Кофе обладает противовоспалительным действием и снижает риск развития некоторых опасных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона, однако некоторые специалисты советуют ограничивать его потребление, потому что кофеин, по их мнению, может негативно влиять на сердце, в частности, вызывать аритмию.Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили проверить это предположение. На основе данных местного отделения крупнейшего в мире биобанка UK Biobank Национальной службы здравоохранения Англии, содержащего медицинскую и генетическую информацию, они составили выборку, в которую попали почти 400 тысяч любителей кофе. Средний возраст участников составил 56 лет, мужчин и женщин было примерно поровну. Ученые наблюдали за ними в течение четырех лет."Кофе — основной источником кофеина для большинства людей, и он имеет репутацию соединения, вызывающего или обостряющего аритмию, но мы не нашли доказательств того, что потребление кофеина увеличивает риск аритмий, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Грегори Маркуса (Gregory Marcus), профессора кардиологии. — Наше популяционное исследование дает уверенность в том, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны".Уровень развития любого типа аритмии, включая фибрилляцию предсердий, преждевременные сокращения желудочков или другие распространенные сердечные заболевания, среди тех, кто потреблял кофе, составил четыре процента, что на три процента ниже, чем в среднем в популяции.Авторы также не нашли никаких доказательств повышенного риска аритмии среди тех, кто генетически предрасположен к особому метаболизму кофеина. Для устранения погрешностей анализа, связанных с генетической предрасположенностью к повышенному потреблению кофе, ученые применили специальный метод математической обработки данных — менделевскую рандомизацию. Также они учитывали поправки на демографические характеристики участников, общее состояние здоровья и образ жизни."Наше исследование не нашло доказательств того, что употребление напитков с кофеином увеличивает риск аритмии. Более того, некоторые антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе могут защищать от некоторых видов аритмии", — говорит доктор Маркус.Авторы отмечают, что их выводы носят предварительный характер и основаны на анализе статистических данных. В будущем они планируют провести рандомизированное клиническое исследование для окончательного заключения о влиянии кофеина на сердечный ритм.
https://ria.ru/20210422/kofe-1729465297.html
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здоровье, сша, питание
17:20 20.07.2021
 

Ученые не нашли связи между потреблением кофе и болезнями сердца

© Depositphotos / elena_nЗавтрак
Завтрак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / elena_n
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Американские ученые завершили самое масштабное за всю историю наблюдений исследование связи потребления кофе с нарушениями сердечного ритма. Результаты показали, что у тех, кто регулярно пьет кофе в умеренных количествах риск развития аритмии даже ниже, чем в среднем в популяции. Статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.
Кофе обладает противовоспалительным действием и снижает риск развития некоторых опасных заболеваний, включая рак, диабет и болезнь Паркинсона, однако некоторые специалисты советуют ограничивать его потребление, потому что кофеин, по их мнению, может негативно влиять на сердце, в частности, вызывать аритмию.
Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско решили проверить это предположение. На основе данных местного отделения крупнейшего в мире биобанка UK Biobank Национальной службы здравоохранения Англии, содержащего медицинскую и генетическую информацию, они составили выборку, в которую попали почти 400 тысяч любителей кофе. Средний возраст участников составил 56 лет, мужчин и женщин было примерно поровну. Ученые наблюдали за ними в течение четырех лет.
"Кофе — основной источником кофеина для большинства людей, и он имеет репутацию соединения, вызывающего или обостряющего аритмию, но мы не нашли доказательств того, что потребление кофеина увеличивает риск аритмий, — приводятся в пресс-релизе университета слова руководителя исследования доктора Грегори Маркуса (Gregory Marcus), профессора кардиологии. — Наше популяционное исследование дает уверенность в том, что общие запреты на кофеин для снижения риска аритмии необоснованны".
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Уровень развития любого типа аритмии, включая фибрилляцию предсердий, преждевременные сокращения желудочков или другие распространенные сердечные заболевания, среди тех, кто потреблял кофе, составил четыре процента, что на три процента ниже, чем в среднем в популяции.
Авторы также не нашли никаких доказательств повышенного риска аритмии среди тех, кто генетически предрасположен к особому метаболизму кофеина. Для устранения погрешностей анализа, связанных с генетической предрасположенностью к повышенному потреблению кофе, ученые применили специальный метод математической обработки данных — менделевскую рандомизацию. Также они учитывали поправки на демографические характеристики участников, общее состояние здоровья и образ жизни.
"Наше исследование не нашло доказательств того, что употребление напитков с кофеином увеличивает риск аритмии. Более того, некоторые антиоксидантные и противовоспалительные свойства кофе могут защищать от некоторых видов аритмии", — говорит доктор Маркус.
Авторы отмечают, что их выводы носят предварительный характер и основаны на анализе статистических данных. В будущем они планируют провести рандомизированное клиническое исследование для окончательного заключения о влиянии кофеина на сердечный ритм.
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