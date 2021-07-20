https://ria.ru/20210720/kitay-1742031050.html

В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка

В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка - РИА Новости, 20.07.2021

В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка

Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:11

2021-07-20T14:11

2021-07-20T16:08

в мире

китай

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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о дальнейшем ослаблении контроля за рождаемостью."Отменить выплаты средств на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", — говорится в заявлении Госсовета.В нем перечислены основные цели "политики трех детей". К 2025 году планируется создать систему активной поддержки рождаемости, повысить уровень услуг для дородового, послеродового периода и родов, заметно снизить расходы на рождение, содержание, воспитание и обучение ребенка, а также оптимально увеличить рождаемость."Необходимо улучшить национальную систему управления регистрации рождаемости и систему мониторинга демографической ситуации, охватывающую все население и весь жизненный цикл, внимательно следить за ситуацией с рождаемостью и тенденциями изменения численности населения", — говорится в документе.Кроме того, власти намерены решить проблему гендерного дисбаланса, оптимизировать демографическую структуру и качество населения. В законодательство внесут поправки, направленные на поощрение браков и родов.В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам. Так, сейчас средний возраст населения Китая составляет 38,8 года, но большой проблемой остается растущая доля жителей старше 60 лет.В 2013 году власти пошли на послабления и разрешили иметь второго ребенка — сначала парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а затем и всем остальным семьям.

https://ria.ru/20210531/kitay-1734913029.html

https://ria.ru/20200627/1573472194.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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