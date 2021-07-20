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В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка
В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка - РИА Новости, 20.07.2021
В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка
Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T14:11
2021-07-20T16:08
в мире
китай
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о дальнейшем ослаблении контроля за рождаемостью."Отменить выплаты средств на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", — говорится в заявлении Госсовета.В нем перечислены основные цели "политики трех детей". К 2025 году планируется создать систему активной поддержки рождаемости, повысить уровень услуг для дородового, послеродового периода и родов, заметно снизить расходы на рождение, содержание, воспитание и обучение ребенка, а также оптимально увеличить рождаемость."Необходимо улучшить национальную систему управления регистрации рождаемости и систему мониторинга демографической ситуации, охватывающую все население и весь жизненный цикл, внимательно следить за ситуацией с рождаемостью и тенденциями изменения численности населения", — говорится в документе.Кроме того, власти намерены решить проблему гендерного дисбаланса, оптимизировать демографическую структуру и качество населения. В законодательство внесут поправки, направленные на поощрение браков и родов.В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой родилась девочка. Со временем эти меры привели к демографическим проблемам. Так, сейчас средний возраст населения Китая составляет 38,8 года, но большой проблемой остается растущая доля жителей старше 60 лет.В 2013 году власти пошли на послабления и разрешили иметь второго ребенка — сначала парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а затем и всем остальным семьям.
https://ria.ru/20210531/kitay-1734913029.html
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в мире, китай
14:11 20.07.2021 (обновлено: 16:08 20.07.2021)
 
В Китае отменят все ограничения на рождение третьего ребенка

Власти КНР приняли решение отменить все ограничения на рождение третьего ребенка, включая штрафы

© AP Photo / Ng Han GuanДети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине
Дети на ступенях копии здания Капитолия США во Парке мира в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© AP Photo / Ng Han Guan
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Власти Китая отменяют все ограничения на рождение третьего ребенка. Об этом заявил Госсовет КНР в соответствии с майским решением Политбюро ЦК Компартии о дальнейшем ослаблении контроля за рождаемостью.
"Отменить выплаты средств на социальное обеспечение, ликвидировать и аннулировать соответствующие штрафы", — говорится в заявлении Госсовета.
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В нем перечислены основные цели "политики трех детей". К 2025 году планируется создать систему активной поддержки рождаемости, повысить уровень услуг для дородового, послеродового периода и родов, заметно снизить расходы на рождение, содержание, воспитание и обучение ребенка, а также оптимально увеличить рождаемость.
"Необходимо улучшить национальную систему управления регистрации рождаемости и систему мониторинга демографической ситуации, охватывающую все население и весь жизненный цикл, внимательно следить за ситуацией с рождаемостью и тенденциями изменения численности населения", — говорится в документе.
Кроме того, власти намерены решить проблему гендерного дисбаланса, оптимизировать демографическую структуру и качество населения. В законодательство внесут поправки, направленные на поощрение браков и родов.
В конце 1970-х годов Китай внедрил политику "Одна семья — один ребенок", чтобы контролировать рост населения. Жители городов могли иметь одного ребенка, а в деревнях — двух, если первой родилась девочка.
Со временем эти меры привели к демографическим проблемам. Так, сейчас средний возраст населения Китая составляет 38,8 года, но большой проблемой остается растущая доля жителей старше 60 лет.
В 2013 году власти пошли на послабления и разрешили иметь второго ребенка — сначала парам, где хотя бы один из супругов — единственный ребенок в своей семье, а затем и всем остальным семьям.
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