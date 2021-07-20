https://ria.ru/20210720/kitay-1741982279.html

МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках

МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 20.07.2021

МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках

Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона. РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T10:42

2021-07-20T10:42

2021-07-20T12:13

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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона.Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что действия Китая угрожают безопасности и стабильности в киберсфере и что США и их союзники — Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, а также НАТО — намерены объединиться "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак Министерства государственной безопасности КНР".По его словам, американские хакеры атакуют различные объекты в Китае и подрывают национальную безопасность страны. Кроме того, добавил Чжао Лицзянь, мишенью этих кибератак становятся не только соперники, но и союзники США."Я хочу подчеркнуть, что небольшая группа государств не может представлять международное сообщество, очерняя других, невозможно обелить себя. Китай еще раз настоятельно призывает США и их союзников прекратить кибератаки на Китай, прекратить поливать грязью Китай в вопросе кибербезопасности. Китай примет необходимые меры для обеспечения своей кибербезопасности и защиты интересов", — заключил дипломат.Пекин уже не раз отвергал обвинения в кибератаках и призывал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международное право.

https://ria.ru/20210709/kibervoyska-1740679849.html

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кибербезопасность, китай, сша, в мире