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МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках - РИА Новости, 20.07.2021
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T10:42
2021-07-20T12:13
кибербезопасность
китай
сша
в мире
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона.Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что действия Китая угрожают безопасности и стабильности в киберсфере и что США и их союзники — Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, а также НАТО — намерены объединиться "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак Министерства государственной безопасности КНР".По его словам, американские хакеры атакуют различные объекты в Китае и подрывают национальную безопасность страны. Кроме того, добавил Чжао Лицзянь, мишенью этих кибератак становятся не только соперники, но и союзники США."Я хочу подчеркнуть, что небольшая группа государств не может представлять международное сообщество, очерняя других, невозможно обелить себя. Китай еще раз настоятельно призывает США и их союзников прекратить кибератаки на Китай, прекратить поливать грязью Китай в вопросе кибербезопасности. Китай примет необходимые меры для обеспечения своей кибербезопасности и защиты интересов", — заключил дипломат.Пекин уже не раз отвергал обвинения в кибератаках и призывал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международное право.
https://ria.ru/20210709/kibervoyska-1740679849.html
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кибербезопасность, китай, сша, в мире
10:42 20.07.2021 (обновлено: 12:13 20.07.2021)
 
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках

Представитель МИД Китая Лицзянь назвал США главным источником кибератак в мире

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона.
Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что действия Китая угрожают безопасности и стабильности в киберсфере и что США и их союзники — Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, а также НАТО — намерены объединиться "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак Министерства государственной безопасности КНР".

"США и их союзники занимаются безосновательными обвинениями в отношении Китая в вопросе кибербезопасности, выдавая черное за белое, полностью из политических целей, очерняют и оказывают давление на Китай. Мы ни в коей мере этого не приемлем. Китай выступает решительно против и противостоит любым видам кибератак, мы не поощряем хакеров. Эта позиция ясная и последовательная <…> На самом деле США — источник самого большого числа кибератак в мире", — ответил на это Чжао Лицзянь.

По его словам, американские хакеры атакуют различные объекты в Китае и подрывают национальную безопасность страны. Кроме того, добавил Чжао Лицзянь, мишенью этих кибератак становятся не только соперники, но и союзники США.
"Я хочу подчеркнуть, что небольшая группа государств не может представлять международное сообщество, очерняя других, невозможно обелить себя. Китай еще раз настоятельно призывает США и их союзников прекратить кибератаки на Китай, прекратить поливать грязью Китай в вопросе кибербезопасности. Китай примет необходимые меры для обеспечения своей кибербезопасности и защиты интересов", — заключил дипломат.
Пекин уже не раз отвергал обвинения в кибератаках и призывал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международное право.
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