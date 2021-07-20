10:42 20.07.2021 (обновлено: 12:13 20.07.2021)
МИД Китая ответил на обвинения США в кибератаках
Представитель МИД Китая Лицзянь назвал США главным источником кибератак в мире
ПЕКИН, 20 июл — РИА Новости. Главный источник кибератак в мире — это сами США, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь, комментируя аналогичные обвинения из Вашингтона.
Накануне высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что действия Китая угрожают безопасности и стабильности в киберсфере и что США и их союзники — Евросоюз, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Япония, а также НАТО — намерены объединиться "в разоблачении и критике злонамеренных кибератак Министерства государственной безопасности КНР".
"США и их союзники занимаются безосновательными обвинениями в отношении Китая в вопросе кибербезопасности, выдавая черное за белое, полностью из политических целей, очерняют и оказывают давление на Китай. Мы ни в коей мере этого не приемлем. Китай выступает решительно против и противостоит любым видам кибератак, мы не поощряем хакеров. Эта позиция ясная и последовательная <…> На самом деле США — источник самого большого числа кибератак в мире", — ответил на это Чжао Лицзянь.
По его словам, американские хакеры атакуют различные объекты в Китае и подрывают национальную безопасность страны. Кроме того, добавил Чжао Лицзянь, мишенью этих кибератак становятся не только соперники, но и союзники США.
"Я хочу подчеркнуть, что небольшая группа государств не может представлять международное сообщество, очерняя других, невозможно обелить себя. Китай еще раз настоятельно призывает США и их союзников прекратить кибератаки на Китай, прекратить поливать грязью Китай в вопросе кибербезопасности. Китай примет необходимые меры для обеспечения своей кибербезопасности и защиты интересов", — заключил дипломат.
Пекин уже не раз отвергал обвинения в кибератаках и призывал международное сообщество совместно противостоять действиям США, которые ставят под угрозу глобальную кибербезопасность и нарушают международное право.