https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах - РИА Новости, 20.07.2021
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:27
холестерин
здоровье
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156012/87/1560128770_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_ba06f3602c4ff5088fd026f4ded5631c.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи."Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — объяснили специалисты.Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156012/87/1560128770_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_2fc00c1b86d1311f7a527f27fac98f3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире
22:10 20.07.2021 (обновлено: 22:27 20.07.2021)
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Daily Express: наросты на пальцах ног могут быть признаками высокого уровня холестерина в крови
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости.
Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина
в крови. Об этом написала британская
газета Daily Express
со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.
Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.
"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — объяснили специалисты.
Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.
Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.