https://ria.ru/20210720/kholesterin-1742114027.html

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах - РИА Новости, 20.07.2021

Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах

Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T22:10

2021-07-20T22:10

2021-07-20T22:27

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи."Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — объяснили специалисты.Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.

https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html

https://ria.ru/20210406/napitok-1604399624.html

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холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире