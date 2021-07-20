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Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах - РИА Новости, 20.07.2021
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах
Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T22:10
2021-07-20T22:27
холестерин
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи."Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — объяснили специалисты.Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.
https://ria.ru/20210527/kholesterin-1734471619.html
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холестерин, здоровье, здоровье - общество, великобритания, в мире
22:10 20.07.2021 (обновлено: 22:27 20.07.2021)
 
Назван признак опасного уровня холестерина, заметный на ногах

Daily Express: наросты на пальцах ног могут быть признаками высокого уровня холестерина в крови

© Depositphotos / AlexrathsДоктор осматривает ноги пациента
Доктор осматривает ноги пациента - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Depositphotos / Alexraths
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Жировые наросты на пальцах ног могут указывать на повышенный уровень содержания холестерина в крови. Об этом написала британская газета Daily Express со ссылкой на медицинскую клинику Vascular Health Clinics.
Накопление вредных веществ в крови, как правило, протекает бессимптомно, отмечается в материале. Однако иногда признаки заболевания могут проявляться на поверхности кожи.
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Ученые сообщили о новой опасности повышенного холестерина
"Жировые образования могут вырасти на пальцах ног, но также они возникают на ахилловом сухожилии", — объяснили специалисты.
Уточняется, что жировые шишки могут достигать семи сантиметров.
Высокий уровень холестерина повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, закупоривая артерии. В зависимости от того, в какой части тела это происходит, это может спровоцировать инсульт или сердечный приступ.
Активный образ жизни и диета с высоким содержанием ненасыщенных жиров способствуют снижению уровня холестерина в крови, заключили врачи.
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Мясников рассказал, чем нельзя запивать лекарства от высокого холестерина
 
холестеринЗдоровьеЗдоровье - ОбществоВеликобританияВ мире
 
 
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