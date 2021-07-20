https://ria.ru/20210720/khinshteyn-1742026072.html

Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью

Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью - РИА Новости, 20.07.2021

Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью

Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T13:43

2021-07-20T13:43

2021-07-20T13:45

алексей сафонов

александр хинштейн

ставропольский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/14/1742014121_0:0:1971:1109_1920x0_80_0_0_ea92f9e77bf788180473313f143dc3e6.jpg

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.Депутат также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, — дом Сафонова с роскошной обстановкой.Спецоперацию провели Главное управление собственной безопасности МВД и главк по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости факт задержания, но причину и другие детали операции не уточнил.Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей сафонов, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия