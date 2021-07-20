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Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью - РИА Новости, 20.07.2021
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью
Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:43
2021-07-20T13:43
2021-07-20T13:45
алексей сафонов
александр хинштейн
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.Депутат также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, — дом Сафонова с роскошной обстановкой.Спецоперацию провели Главное управление собственной безопасности МВД и главк по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости факт задержания, но причину и другие детали операции не уточнил.Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.
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РИА Новости
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алексей сафонов, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия
13:43 20.07.2021 (обновлено: 13:45 20.07.2021)
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью
Депутат Хинштейн сообщил о задержании главы управления ГИБДД по Ставрополью и 35 его подчиненных