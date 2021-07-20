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Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью - РИА Новости, 20.07.2021
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью
Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в... РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T13:43
2021-07-20T13:45
алексей сафонов
александр хинштейн
ставропольский край
происшествия
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.Депутат также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, — дом Сафонова с роскошной обстановкой.Спецоперацию провели Главное управление собственной безопасности МВД и главк по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости факт задержания, но причину и другие детали операции не уточнил.Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.
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алексей сафонов, александр хинштейн, ставропольский край, происшествия
13:43 20.07.2021 (обновлено: 13:45 20.07.2021)
 
Хинштейн сообщил о задержании главы ГИБДД по Ставрополью

Депутат Хинштейн сообщил о задержании главы управления ГИБДД по Ставрополью и 35 его подчиненных

© Фото : stapravda.ruАлексей Сафонов
Алексей Сафонов - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© Фото : stapravda.ru
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти всю верхушку управления ГИБДД по Ставропольскому краю — более 35 человек — задержали вместе с его начальником Алексеем Сафоновым, сообщил в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления, превышения и тому подобное", — написал он.
Депутат также опубликовал фотографии, на которых, по его словам, — дом Сафонова с роскошной обстановкой.
Спецоперацию провели Главное управление собственной безопасности МВД и главк по СКФО при силовой поддержке Росгвардии.
Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости факт задержания, но причину и другие детали операции не уточнил.
Официальным комментарием правоохранительных органов агентство пока не располагает.
 
Алексей СафоновАлександр ХинштейнСтавропольский крайПроисшествия
 
 
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