https://ria.ru/20210720/kazak-1742057240.html

Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак

Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак - РИА Новости, 21.07.2021

Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак

Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в... РИА Новости, 21.07.2021

2021-07-20T16:13

2021-07-20T16:13

2021-07-21T01:04

россия

донбасс

луганская народная республика

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дмитрий козак

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale. Его текст на своем сайте опубликовало посольство России во Франции.Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия. Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они "стали даже хуже".По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России".

https://ria.ru/20210720/kozak-1742070463.html

https://ria.ru/20210720/pasport-1742053857.html

россия

донбасс

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, украина, в мире