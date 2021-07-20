16:13 20.07.2021 (обновлено: 01:04 21.07.2021)
Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак
Козак: Россия не будет безучастна, если в Донбассе будут "править бал" киевские националисты
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.
Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия.
"Как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество".
Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они "стали даже хуже".
По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".
Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России".