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https://ria.ru/20210720/kazak-1742057240.html
Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак
Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак - РИА Новости, 21.07.2021
Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак
Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в... РИА Новости, 21.07.2021
2021-07-20T16:13
2021-07-21T01:04
россия
донбасс
луганская народная республика
донецкая народная республика
дмитрий козак
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale. Его текст на своем сайте опубликовало посольство России во Франции.Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия. Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они "стали даже хуже".По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России".
https://ria.ru/20210720/kozak-1742070463.html
https://ria.ru/20210720/pasport-1742053857.html
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донбасс
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россия, донбасс, луганская народная республика, донецкая народная республика, дмитрий козак, оон, украина, в мире
16:13 20.07.2021 (обновлено: 01:04 21.07.2021)
 
Россия не будет безучастна при вторжении Украины в Донбасс, заявил Козак

Козак: Россия не будет безучастна, если в Донбассе будут "править бал" киевские националисты

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия не останется в стороне, если ситуация в Донбассе начнет "приобретать признаки геноцида", заявил замглавы администрации президента Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.
Его текст на своем сайте опубликовало посольство России во Франции.
Дмитрий Козак - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 17:03
Киев не предлагал обновить Минские соглашения, заявил Козак
Козак отметил, что на Украине продолжают действовать крайне радикальные политические группы, которые готовы на такие действия.
"Как мы наблюдаем в последнее время, действиям этих групп украинское государство сегодня противостоять не может. В случае если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество".
Дмитрий Козак
Дмитрий Козак
замглавы администрации президента России
Он также указал, что, по оценкам коллег, участвовавших в переговорах по Донбассу во времена предыдущего президента Украины Петра Порошенко, подходы администрации Владимира Зеленского ничем от тех не отличаются, а в некоторых аспектах они "стали даже хуже".
По словам Козака, "команда Порошенко, во всяком случае, не была столь противоречивой, тогда же как команда Зеленского "стреляет себе в ногу", умудряясь регулярно заявлять и о приверженности Минским соглашениям, и о том, что "Минские соглашения являются удавкой на шее Украины и препятствуют урегулированию конфликта".
Замглавы президентской администрации также напомнил высказывание Зеленского о том, что "соглашения необходимы не для урегулирования конфликта, а только для сохранения санкций против России".
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:58
Козак рассказал, сколько украинцев стали гражданами России с 2016 года
 
РоссияДонбассЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДмитрий КозакООНУкраинаВ мире
 
 
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