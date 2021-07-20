https://ria.ru/20210720/kabul-1742117663.html

Кабул отметил Курбан-байрам под ракетным обстрелом

Кабул отметил Курбан-байрам под ракетным обстрелом - РИА Новости, 20.07.2021

Кабул отметил Курбан-байрам под ракетным обстрелом

Восемь ракет упали в районе президентского дворца в центре Кабула во время праздничной утренней молитвы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T23:23

2021-07-20T23:23

2021-07-20T23:28

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КАБУЛ, 20 июл - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Восемь ракет упали в районе президентского дворца в центре Кабула во время праздничной утренней молитвы в первый день мусульманского праздника Курбан-байрам. Обстановка на окраинах города в это время была напряженной и без взрывов.На окраине Кабула в районе Калаэт Гхейб Аллах сейчас мирно, люди собрались на праздничную молитву прямо на фундаменте строящейся мечети. Примечательно, что плечом к плечу стоят представители разных течений ислама. Сюда пригласил на праздник российских журналистов богослов Кари Ахмад Рашад.На месте массовой молитвы дорогу перекрыли полицейские, были люди с автоматами и в гражданском, местное население приняло решение организовать собственную самооборону: есть необходимость в борьбе с ворами и бандитами, которые то и дело пытаются организовать налеты. Но самая главная угроза – боевики "Талибана"*, которые занимают соседние поселения на окраине столицы. Можно сказать, это "необъявленная линия фронта".РАКЕТНЫЙ УДАРОбычаи празднования Ид эль-Адха (Курбан-байрама) напоминают русскую Пасху. Массовая молитва, проповедь, потом бесконечные походы в гости. Сначала к тебе, потом ты. Параллельно одетые в новую красивую одежду дети ходят по домам в надежде получить сладости. Настроение праздничное, и все вокруг заставляет гостя расслабиться, но только не новости в Telegram-каналах.Все присутствующие в главной мечети района Калаэт Гхейб одновременно помрачнели, когда каждому на телефон пришло сообщение: "Ракетному обстрелу подвергся район президентского дворца в центре Кабула во время общей молитвы"."Этот обстрел не соответствует никаким нормам ислама. Это противоречит духу человечности. Не только в праздник, но и в любой другой день. Мы всегда должны воздерживаться от убийства людей. Мы осуждаем подобные действия", - говорит старейшина района Назар Мохаммад.По дороге в мечеть к Мохаммаду – много вооруженных людей с новыми американскими винтовками и охотничьими ружьями. Местное ополчение находится в постоянной боевой готовности. В самом здании угощают чаем, кебабом и рисом в честь праздника, здесь каждый гость в почете.При этом уважение со стороны богослова возрастает, если говорить с ним на арабском. Разговор идет исключительно о религии и будущем Афганистана.РИТУАЛЫ КУРБАН-БАЙРАМА"Вы поешьте и пойдемте во двор, сегодня в честь праздника зарежем двух коров", - говорит один из прихожан мечети.Ситуация хоть и дружелюбная, но напряженная. Сразу после начала дегустации местной кухни один из сопровождающих Ахмад Рашида вежливо рекомендует завершить трапезу и вернуться в дом, где будет проходить жертвоприношение.Перед главным ритуалом хозяин дома приглашает посидеть и выпить очень сладкого чаю с молоком. Во дворе много птиц и даже павлины."Я завел птиц после беседы с одним из моих учеников, который спросил: "Слышат ли птицы бога?" Я ответил, что все живое слышит бога. У меня много разных птиц и они умиротворяют", - хвастается Ахмад Рашид.ВОСПИТАНИЕ ПОКОЛЕНИЙВо время чаепития разговор заходит о ситуации в Афганистане. Ожидаемый вопрос, что делать с будущим страны, вызывает чуть ли не слезы у молодого человека."Важно образование и единство. Мы учим наших детей мирному исламу и терпению. В нашем районе разные люди, но все друг друга знают и защищают - это единство. Так мы обеспечиваем свою безопасность. Сегодня на праздник приехали друзья из неспокойных деревень, поэтому с оружием. Я надеюсь, они вас не смущают", - говорит Ахмад Рашид, протягивая плошку с крупным изюмом.Хозяин дома, демонстрируя свой статус во время разговора, перепрыгивает с пушту и фарси на арабский в попытках детально объяснить гостям суть происходящего.По его мнению, необходимо углубленное образование детей. Важно не дать радикальным идеям проникнуть в умы молодого поколения, чтобы будущее страны было ясным в рамках учений настоящего ислама, считает он."Боже, сделай Афганистан цветущей розой, чтобы ее цветением наслаждались афганцы и весь мир", - вознеся руки к небу, произносит хозяин дома, провожая нас. В какой-то момент показалось, что Ахмад Рашид хотел заплакать на слове "роза", понимая, что о мире на его родине сейчас можно только мечтать.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210720/kabul-1742067358.html

https://ria.ru/20210714/kabulov-1741158904.html

https://ria.ru/20210720/kurban-1742011720.html

https://ria.ru/20210720/kurban-1741936304.html

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кабул (город)

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курбан-байрам, афганистан, талибан, кабул (город), в мире