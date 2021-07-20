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СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за обстрел президентского дворца в Кабуле, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:56
2021-07-20T16:56
россия
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за обстрел президентского дворца в Кабуле, передает агентство Франс Пресс.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил, что несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия
доха
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россия, доха, талибан, сша, в мире
16:56 20.07.2021
 
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле

Агентство Франс Пресс: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле

© РИА Новости / Саид Закерия / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Кабуле
Контрольно-пропускной пункт в Кабуле - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
© РИА Новости / Саид Закерия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за обстрел президентского дворца в Кабуле, передает агентство Франс Пресс.
Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил, что несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама.
Бронетранспортер НАТО на трассе Кабул-Баграм, Афганистан. 4 октября 2011 - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
Вчера, 15:11
В МИД России заявили о контактах иностранных войск в Афганистане с ИГ*
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
РоссияДохаТалибанСШАВ мире
 
 
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