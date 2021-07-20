https://ria.ru/20210720/kabul-1742067358.html
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле - РИА Новости, 20.07.2021
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле
Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за обстрел президентского дворца в Кабуле, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 20.07.2021
2021-07-20T16:56
2021-07-20T16:56
2021-07-20T16:56
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Террористическая группировка ИГ* взяла на себя ответственность за обстрел президентского дворца в Кабуле, передает агентство Франс Пресс.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил, что несколько ракет упали рядом с президентским дворцом в центре Кабула во время молитвы в честь Курбан-байрама.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20210720/afganistan-1742043950.html
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россия, доха, талибан, сша, в мире
СМИ сообщили, что ИГ* взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле
Агентство Франс Пресс: ИГ взяло на себя ответственность за атаку в Кабуле