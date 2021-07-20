https://ria.ru/20210720/izolyator-1742041672.html

УФСИН уточнило, где содержат девушку, обвиняемую в гибели двух детей

УФСИН уточнило, где содержат девушку, обвиняемую в гибели двух детей - РИА Новости, 20.07.2021

УФСИН уточнило, где содержат девушку, обвиняемую в гибели двух детей

Московское УФСИН опровергло информацию, что обвиняемая в гибели двух детей в ДТП Валерия Башкирова находится в одиночной камере СИЗО, она в карантинном... РИА Новости, 20.07.2021

2021-07-20T14:54

2021-07-20T14:54

2021-07-20T23:46

дтп с тремя детьми в солнцево

валерия башкирова

москва

происшествия

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское УФСИН опровергло информацию, что обвиняемая в гибели двух детей в ДТП Валерия Башкирова находится в одиночной камере СИЗО, она в карантинном отделении, сообщает пресс-служба ведомства."В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемую Башкирову поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Данная информация не соответствует действительности. Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства", — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что так же, как и другие арестованные, содержащиеся в следственном изоляторе, Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения.ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, девятимесячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов.

https://ria.ru/20210720/voditeli-1742039434.html

москва

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дтп с тремя детьми в солнцево, валерия башкирова, москва, происшествия