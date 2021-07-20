14:54 20.07.2021 (обновлено: 23:46 20.07.2021)
УФСИН уточнило, где содержат девушку, обвиняемую в гибели двух детей
УФСИН: обвиняемая в гибели двух детей в ДТП девушка находится в карантине, а не в "одиночке" СИЗО
© Пресс-служба Никулинского суда / Перейти в фотобанкВалерия Башкирова, сбившая на автомобиле троих детей в Москве на заседании Никулинского суда
© Пресс-служба Никулинского суда
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Московское УФСИН опровергло информацию, что обвиняемая в гибели двух детей в ДТП Валерия Башкирова находится в одиночной камере СИЗО, она в карантинном отделении, сообщает пресс-служба ведомства.
"В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемую Башкирову поместили в одиночную камеру следственного изолятора. Данная информация не соответствует действительности. Башкирова прибыла в один из следственных изоляторов УФСИН России по Москве 20 июля и находится в карантинном отделении с соблюдением всех норм российского законодательства", — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что так же, как и другие арестованные, содержащиеся в следственном изоляторе, Башкирова находится под постоянным наблюдением сотрудников учреждения.
ДТП на улице Авиаторов в Москве произошло 16 июля. По данным Госавтоинспекции, Mazda сбила мальчиков пяти, четырех лет и девяти месяцев, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу вместе с двумя взрослыми. Основной удар приняли на себя дети, младший в момент ДТП находился в коляске. Детей госпитализировали, двое их них скончались, девятимесячной девочке оказывается необходимая медицинская помощь. Уточняется, что водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году.
Тверской суд Москвы в понедельник ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО Валерию Башкирову, обвиняемую в ДТП на улице Авиаторов.